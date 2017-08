BIVA trabajará con la BMV para crecer el mercado

La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) no fragmentará el mercado y trabajará muy de cerca con la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para hacer crecer a la industria bursátil, afirmó Santiago Urquiza, presidente de Central de Corretajes (Cencor).



En entrevista con El Financiero Bloomberg, el directivo de la empresa que comanda BIVA aseveró que buscará trabajar con la BMV para mejorar y hacer crecer el mercado bursátil mexicano.



El directivo enfatizó que la palabra fragmentación ya no existe en los mercados, desde el momento en que estos están comandados por la tecnología.



___¿Por qué operar una nueva bolsa? ¿Se necesita una segunda Bolsa, dado el tamaño del mercado?



___Sí. Se necesita una segunda bolsa, porque eso implica abrir el capítulo de la competencia y ese capítulo es muy importante para cualquier industria o giro. La competencia es lo que hace crecer a los mercados. La competencia trae la innovación, la tecnología y una continua mejora de una parte y de la otra. Hay nuevas funcionalidades, por ejemplo, el préstamo de valores que nos falta en México y es importantísimo. Nuevos índices; empieza un dinamismo nuevo, por eso creemos que el mercado va a alcanzar para dos bolsas. Y es por eso que estamos iniciando este proyecto.



___¿Habrá mayor competencia sin fragmentar el mercado existente?



___Es interesante la palabra fragmentar, la cual se usaba antes para hablar de bolsas de valores; hoy, en realidad, ya no existe la fragmentación, porque en un mundo electrónico, como en el de Estados Unidos que hay 13 bolsas, la verdad se ve una mejor compra y una mejor postura de venta y uno ni siquiera sabe en donde se hace la operación, entonces, lo electrónico junta a los mercados de tal eficiencia que uno sigue viendo una mejor postura de compra y de venta y un último hecho. Antes, la palabra fragmentación se usaba cuando el mercado se dividía, entonces teniendo mercados comandados por la electrónica, tenemos todos los beneficios de la competencia, eficiencia en costos para los usuarios, en innovación, en nuevos modelos de operación, en tecnología y todo ese movimiento que trae la competencia.



___¿Cuál es el potencial del mercado mexicano, tomando en cuenta que hay 150 empresas listadas y que el número de clientes de las casas de bolsa es de 220 mil?



___Por el lado de los emisores, hay que tomar en cuenta que en los últimos 10 años tenemos a 50 millones de inversionistas a través de las Afores, entonces el mercado se ha expandido, aunque las personas que están en las Afores no están conscientes que también están invirtiendo en la Bolsa. También los fondos de inversión han tenido un crecimiento muy importante. Ojalá podamos promover más el concepto a los inversionistas de que la mejor forma de ahorrar a mediano y largo plazo es invertir en empresas.



El modelo que le vamos a ofrecer a las empresas facilitará todo el proceso de listado, tanto para las que están, como para las nuevas, usando la tecnología. Llevar de la mano a las empresas para revelar toda su información financiera, teniendo sistemas contables que ayuden a poner la información en los requisitos internacionales que ahora se demandan en los mercados y de todo lo que sea facilitar a las emisoras para que coticen en Bolsa, lo vamos hacer. Los empresarios que están interesados en llevar a una etapa superior a su empresa, más allá de su crecimiento orgánico.



Muy importante también son los apoyos del gobierno que se anunciaron el martes pasado, de cómo motivar a nuevas empresas a listarse en la Bolsa, mediante la banca de desarrollo; el capital privado, de ahí que la industria podría llegar a 200 empresas listadas en tres años.



___¿Están listos para comenzar operaciones y para también recibir críticas de su competidor, la Bolsa Mexicana de Valores?



___Sí, estamos muy abiertos. La verdad es que nos interesa ya en esta nueva etapa trabajar muy cerca con la Bolsa Mexicana de Valores.

Como en cualquier industria, los competidores trabajan juntos en cómo mejorar y cómo hacer crecer el mercado. Viene una etapa más organizada de las dos bolsas, sumando fuerzas para que el mercado crezca. Estamos dando un brinco muy positivo en donde hay puros ganadores.