BIVA busca revivir al mercado con las Fintech

La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) le dará vida al mercado bursátil mexicano con la ayuda de empresas financieras tecnológicas, trabajará para atraer inversionistas, así como enlistar empresas disruptivas en todos los sectores productivos del país, afirmó en entrevista María Ariza García Migoya.

La nueva directora general de Bolsa Institucional de Valores (BIVA) aseguró que es apremiante garantizar liquidez a las empresas que busquen financiamiento en bolsa, con el fin de que la emisora no muera cuando llegue al mercado; asimismo, impulsará la inclusión bursátil, pues los participantes que hay en el mercado se reducen a poco más de 100 mil.

La experta en capital privado, tras cinco años de haber dirigido los hilos de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), describió que estos retos los buscará ir destrabando mediante las Fintech, toda vez que el capital privado es uno de los grandes semilleros de empresas institucionales que pueden financiarse en bolsa, como un proceso natural de su crecimiento.

“Soy creyente de que hay una necesidad enorme de inclusión y que las Fintech, con sus bracitos, pueden llegar a todos los lugares donde hoy no estamos teniendo presencia. Y, entonces, me voy a apoyar en muchas Fintech para decirles: ayúdenme con la inclusión bursátil, con la tecnología. Todo esto genera mucho interés”, dijo.

 ¿Cómo ve el capital a México?

 El capital tiene una ‘big picture’ de México, son inversionistas de largo plazo y conocen perfectamente los problemas de corrupción, de inseguridad, de un Estado de Derecho débil, lo saben, pero también saben que en México casi todos los sectores productivos están en subdesarrollo y es ahí donde saben que en cinco o diez años el panorama va a cambiar porque conoce y comprende que México es un mundo de oportunidades, porque casi la mayoría de las industrias están subdesarrolladas.

Sí creo que México tiene que trabajar muy fuertemente para que haya Estado de Derecho, menos corrupción, menos violencia, menos inseguridad. El tema electoral nos tiene a todos con el dedo en el renglón, el tema del NAFTA, todos estos temas están en su agenda y los mercados lo reflejan todos los días.

México ha podido salir de todos sus procesos de crisis positivamente, al final, hemos sabido encontrar la estabilidad.

 ¿A dónde quisiera llevar a BIVA?

 Quiero que BIVA sea una bolsa incluyente, que pueda albergar a empresas pequeñas, medianas, grandes; provenientes de capital privado, de CKDes, de SPACs; entender cómo se hacen las cosas en otras bolsas para poder ayudar a las empresas a crecer con el financiamiento bursátil. Pero también quiero la inclusión bursátil.

Todas las bolsas tienen sus casos buenos y sus casos malos. Es el sabor de invertir, cuando inviertes no sólo te va a ir bien. Tener altas y bajas es normal, en general, los promedios, los rendimientos son buenos, entonces hay que estar cerca de profesionales que nos ayuden a tomar decisiones. Quiero que en cinco años BIVA sea una bolsa robusta, llena de empresas disruptivas, novedosas, de todos tamaños, con inversionistas participando y que haya una inclusión bursátil. Las metas numéricas van a ir de acuerdo a ir rompiendo la resistencia de todos los participantes. En la parte de tecnología, también vamos a generar liquidez, tener diferentes productos, que incluyan tecnología.

 ¿Tiene alguna estrategia para aliarse con las casas de bolsa para llevar más empresas a bolsa?

 Hay algunas casas de bolsa que están enfocadas a empresas medianas, ese ya es su negocio; hay casas de bolsa que son tecnológicas en su totalidad y empiezan a bajar sus costos. Va a ser parte de la tecnología y de la maduración de la industria. En BIVA, la idea es que sea muy incluyente, así como queremos casas de bolsa robustas y emisoras empresas en nuestro ‘exchange’, también queremos casas de bolsa que hacen cosas distintas, innovadoras en el sector, que se enfoquen a empresas medianas y pequeñas, que busquen cómo ofertar cosas distintas. Nos sentaremos con cada una de ellas para trazar estrategias en conjunto.

 ¿BIVA es un ejemplo a seguir?

 El proyecto de la Bolsa Institucional de Valores recibió una inversión de 450 millones de pesos por parte del fondo de capital privado LIV Capital, con recursos levantados por un CKD emitido en diciembre de 2015. Este fondo está invirtiendo en una empresa naciente, entonces si esta empresa empieza a crecer y a crecer, la idea es que llegue a los mercados. BIVA puede llegar a los mercados, es un ejemplo de una empresa que está allá afuera, es un retrato de un emprendedor. Es una empresa; tenemos regulación, tenemos temas financieros, nos tenemos que financiar. Yo vivo lo que viven las empresas allá afuera; entonces quiero que vean el proceso y caminar juntas. Sí se puede. Vamos a atraer inversión. Que la inversión se quede en México.

 ¿Es la primera mujer al frente de una Bolsa, qué reto le representa?

Es un reto enorme. Sobre todo es un compromiso para mi. Me siento muy responsable ocupando un lugar que le puede abrir la puerta a más mujeres. Tengo un compromiso con la equidad de género importante, buscar a más mujeres que me acompañen. Quiero hacerlo bien para abrirles espacios. El reto es fuerte, hay muchos detractores, el status quo es difícil. No es tanto de los hombres, sino nuestros miedos. Las mujeres tenemos las herramientas.