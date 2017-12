BID dice que México tiene un entorno macro ‘envidiable’

ME Economía. (Especial)

En medio de negociaciones comerciales y fiscales complicadas y complejas para México, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) resaltó que el país tiene una fortaleza macroeconómica ‘envidiable’, pero también retos impostergables.



De acuerdo con Verónica Zavala, representante del Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones en México, América Latina está entrando a un maratón de elecciones, por lo que vienen muchos cambios en el bloque.



“En el caso de la economía, México tiene una fortaleza macroeconómica envidiable; así que nosotros estamos siempre alerta. Pero la fortaleza de México, como lo reflejan siempre las calificadoras de riesgo, son muy claras en que los fundamentales están ahí”.



Zavala reconoció que siempre las negociaciones son complejas por lo que están analizando con atención, de manera particular por el contexto electoral. El organismo internacional tiene una relación con México muy interesante, ya que se están abordando temas de vanguardia, en los que el país es líder en la región, consideró.



La representante del organismo internacional aseveró que la reforma energética es muy relevante, pues les ha permitido como BID, no sólo ir de la mano en la parte pública, sino también como banco privado, ha acompañado en subastas y ha presenciado toda la secuencia.



“Los precios de las energías renovables están cayendo en la región, en gran parte liderado por México”, destacó Zavala.