Banxico descarta situación catastrófica por renegociación del TLCAN

El Banco de México (Banxico) descartó una situación catastrófica frente a la posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues no se observa la intención de Estados Unidos de romper la relación comercial con México.



"En términos de las negociaciones que se están llevando a cabo, las declaraciones que se han tenido en las últimas semanas son relativamente favorables en el sentido de que no parece haber una intención de romper la relación comercial con México, más bien posiblemente se tengan que hacer algunos ajustes, sin que se rompa la relación comercial con Estados Unidos de una manera importante, actualmente las perspectivas no son de una situación catastrófica", dijo este viernes Daniel Chiquiart Cikurel, director general de Investigación Económica del Banxico.



La previsión se refuerza con que el 70 por ciento de los empresarios consultados por Banxico no esperan cambios en sus planes de inversión, derivado de posibles modificaciones en materia de política económica en Estados Unidos, explicó Chiquiart en conferencia de prensa.



"Más del 70 por ciento de los empresarios no esperan modificar sus planes de inversión, más del 70 por ciento no anticipan modificaciones en los niveles de producción, ni de empleo. De hecho un 77.6 de empresarios informaron que no modificarían sus planes de empleo", comentó.



No obstante, frente a probables medidas proteccionistas en materia de comercio en EU, el reporte sobre las 'Economías Regionales' refiere que los empresarios ven como países para diversificar los destinos de sus exportaciones a Canadá, países de América Latina, Europa, parte de Asia y África.

