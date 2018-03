Banxico deberá definir las reglas para las criptomonedas: banqueros

Convención Bancaria Asociación de Bancos de México Convención Bancaria

Ante el creciente auge de las criptomonedas, el Banco de México debe definir, en la regulación secundaria que será diseñada conforme a la Ley Fintech, bajo qué condiciones podría ser aceptado su uso en el sistema financiero, coincidieron directivos de distintos grupos financieros.

Para Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México, la fiebre de las criptomonedas tiene que ver con una forma más de tener un intercambio comercial.

“Tiene que ver con una menor intervención, específicamente de los bancos centrales. Para eso fueron creadas y como tendencia no puedes evitar lo que son las realidades futuras”, señaló.

24 meses Es el plazo para que sea publicada la regulación secundaria de la Ley Fintech.

Sin embargo, aseguró, eso no significa que al sector no le preocupe su uso y la relación que pueda tener con lavado de dinero.

“Tenemos la misma preocupación de las autoridades y es compartida. En la ley Fintech aprobada, será el Banco Central quien va a decidir qué criptomoneda es de curso legal y bajo qué condiciones", concluyó.

Nuno Matos, director general de HSBC México, señaló que su uso todavía no está bien comprendido por el banco, por lo que no trabajarán con ellas en ninguna parte del mundo donde opera el banco.

“Nosotros tenemos algo muy claro, en HSBC no vendemos ni compramos criptomonedas de nuestros clientes, y no procesamos pagos terminados en criptomonedas. Esto es por varias razones. La primera es que nosotros solo vendemos a nuestros clientes lo que entendemos, si hay algo que no entendemos no lo vamos a hacer porque como institución financiera tenemos el deber de proteger los ahorros y las inversiones de nuestros clientes”.

264 Votos a favor recibió la Ley Fintech para su aprobación en la cámara de diputados.

Por ello, descartó que pudiera ser incluida en algún portafolio de inversión.

“Absolutamente no. Y esa es una decisión corporativa, no de HSBC México, HSBC mundial no venderá ni comprará criptomonedas, ni permitirá ni procesará pagos terminados en criptomonedas”, aseguró.

Ernesto Torres, director general del Grupo Financiero Citibanamex, mostró su preocupación sobre el anonimato en el que se realizan las transacciones.

“No sabes con quién estás transaccionando, los bancos tenemos un sinnúmero de requisitos para identificar al cliente, las reglas de lavado de dinero, y que el dinero que está entrando al sistema tenga un origen limpio y está es anónima y me parece un retroceso enorme”, concluyó.