Banqueros exigen ‘piso parejo’ con bitcoins y Fintech

Las empresas de tecnología financiera (Fintech) que operan en el país, que realizan igual operaciones de servicios financieros, o transacciones con criptomonedas como el bitcoin, deben cumplir igual que los bancos con regulaciones que van desde mínimos de capital hasta conocer a los clientes para prevenir el lavado de dinero, estimó Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).



En reunión con medios, Martínez Gavica explicó que en la asociación hay una diversificación de bancos y por ende distintas opiniones sobre el manejo de las criptomonedas.



“Hay varios bancos enfocados a los sistemas de pagos que son los más cercanos al bitcoin, blockchain, ahí lo que parece importante como banca es que si pones un banco que se dedica a esto y te piden capital mínimo y reglamentaciones como conocer a tu cliente y las cumples, que si entras por las Fintech también las cumplan y eso es por el beneficio de la gente y el sistema, me quiero imaginar que a los bancos no los están sobreregulando”, comentó.



Acerca del aumento de tasas que ayer anunció el Banco de México, aseguró que es congruente con lo que se ha venido haciendo, “más que la sorpresa, fue consistente, lo que si vemos es que pareciera ser la última subida de tasas. La buena noticia es que hizo lo que tenía que hacer y a nadie sorprendió”.



Para el próximo año, consideró a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y las elecciones presidenciales como los eventos que más incertidumbre generarán.

Sin embargo, para el sector bancario, aseguró no ven nada serio que haga que cambie el trabajo normal que vienen haciendo de dar crédito, y por el contrario, anticipó que crecerán la cartera a doble dígito.



En su mensaje, indicó que los bancos están concentrados en bancarizar y dar crédito, pero es importante que en el próximo proceso electoral se garantice el proceso democrático y adelantó que trabajan con las autoridades en la implementación de las medidas de prevención de robo de identidad, así como la creación de una base única de datos biométricos.