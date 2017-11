Bancos reportan 10 mil siniestros

Los bancos mexicanos registraron 10 mil reportes de siniestros sólo por daños generados en créditos hipotecarios, esto durante los sismos de septiembre, informó Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).



De los 10 mil reportes de siniestros, 213 fueron catalogados como pérdida total, los cuales al estar asociados a un crédito hipotecario tenían un seguro, aunque algunos de ellos reconoció no cubrían todo el adeudo, por lo que las instituciones bancarias cobrarían lo que alcanzará a cubrir el seguro y lo demás resolverán a favor de los afectados.

FOCOS Los donativos.

Miembros de la ABM han recaudado 493 millones de pesos al 3 de noviembre.



Los canales.

21 bancos habilitaron cuentas para recibir recursos de parte de clientes.

“La banca es una industria que cuida a su clientela, si había casos, esos se están resolviendo y los que haya se van a resolver, no vamos a pretender que paguen lo que ya no existe”.



Recordó que en otras crisis “hubo malandrines que tenían dinero y no pagaron, como gremio y banco debemos hacer que quien tiene un problema ayudarlos y si tenemos que perder, perderemos”, afirmó.