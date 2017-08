Bancos, optimistas por renegociación de TLCAN

Las instituciones bancarias están confiadas en la expansión de crédito durante la segunda mitad del año incluso para los peores escenarios que pudieran presentarse en la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN).



Eduardo Osuna, director general del Grupo Financiero BBVA Bancomer, señaló que pese a un panorama positivo que prevén para lo que resta del año, que incluso ha significado una mejora en las expectativas de crecimiento económico de 1 a 1.6 por ciento para este año “no quiere decir que lo del Tratado de Libre Comercio esté resuelto, veremos volatilidad”.



Para el grupo financiero, el escenario base de la renegociación del TLCAN es que haya un ganar-ganar para todos los países, que se realicen unos ajustes, entre ellos, reglas de origen, comercio electrónico, entre otros.



“Esta incertidumbre que vemos es que se firmará un TLCAN el año que entra, y en febrero ya estaría listo. En el caso de Bancomer las inversiones no cambian absolutamente nada de lo que estamos viendo, (...) vemos escenarios a largo plazo. La colocación de crédito tiene que ver más con el desarrollo de la economía”, apuntó Osuna.



Sin embargo, el directivo de Bancomer reconoció que los retos en el país no han cambiado, donde uno de ellos es que las reformas estructurales se ejecuten de manera correcta, además de fortalecer la seguridad y el Estado de derecho.



PREVÉN VOLATILIDAD

Para Ernesto Torres Cantú, director general del Grupo Financiero Banamex, la expectativa de la economía es positiva, por ello la revisión reciente al alza de sus expectativas de crecimiento económico, pero subrayó que durante el proceso de renegociación del acuerdo comercial prevén periodos de volatilidad.



Marcos Ramírez, director general del Grupo Financiero Banorte, recordó que han mantenido sus planes de crecimiento y no fueron cambiados tras la llegada de Donald Trump, e incluso han modificado a la alza sus expectativas de colocación de crédito ante el mejor desempeño de la economía mexicana, por lo que la renegociación del TLCAN 2.0 no modificará sus planes.



En ese sentido, Gabriel Casillas, economista en jefe de GF Banorte, recordó que el TLCAN ha sido el marco para muchos otros y del extinto TPP (Acuerdo de Asociación Transpacífico).



Aunque durante la renegociación estiman que podrían incluirse temas relacionados a la prevención del lavado de dinero y anticorrupción o de manipulación cambiaria, en lo que se tienen que enfocar los negociadores es en preservar el espíritu de libre comercio.



“Las renegociaciones del TLCAN deben llegar a ‘buen puerto’, es un camino que no está exento de baches, un mal tuit, un mal comentario son riesgos”, indicó Casillas.

