Bancos minimizan errores operativos que cometen

Los errores operativos cometidos por las instituciones bancarias en contra de los usuarios son menores si se comparan con el número total de operaciones que se realizan en el sistema bancario mexicano, aseguró la Asociación de Bancos de México (ABM).



Marcos Martínez, presidente de la ABM indicó que el gremio está en desacuerdo con los reportes que dio a conocer la Condusef respecto a los errores operativos de los bancos, ya que dijo “tenemos algunas diferencias de apreciación. El porcentaje que significa los eventos del número de usuarios o de transacciones de la banca es realmente, vamos, no es medible, estamos hablando de milésimas de punto”.



La respuesta se da ante los datos dados a conocer por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) de que los Movimientos Operativos de la Banca (MOB) en el periodo enero-marzo de este año, conocidos como los “errores operativos” de la banca mexicana sumaron más de 554 mil 855 reclamaciones en el primer trimestre de este año, reclamaciones que sumaron mil 997 millones de pesos, de los cuales sólo se devolvió un monto de 802 millones de pesos al usuario, tema en el que dijo Luis Robles, vicepresidente de la ABM, el gremio tiene la misma preocupación de la Condusef de proteger a los usuarios.

Sin embargo, reconoció que “sí tenemos diferencias con la numeralia de la Condusef, con los mecanismos de valoración y con la forma de presentación que hacen”.



El también presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, que fue de hecho el banco con más quejas según el reporte de la Condusef, dijo que es también porque la institución maneja el 25 por ciento de todo el mercado mexicano. “Si tenemos diferencias que hemos venido trabajando y que tratamos de conciliar, pero yo le he expresado al señor Di Costanzo el día de hoy que hay que sentarnos a trabajar, porque creo que al final partiendo de un mismo objetivo y con un mismo interés podemos estar mal informando al cliente”.



Por ello, Roble Miaja, consideró que “hay que poner los números en su exacta dimensión, y hay que informar de una manera objetiva, porque de otra manera estamos generando un problema en la forma como la gente lee estos datos. Si queremos bancarizar y educar, para que la gente use los servicios financieros, tenemos que transmitir bien la información,



Ejemplificó que en el sistema bancario, hay mil 770 millones de retiros en cajeros al año en el sistema, y se tenían 109 mil 665 quejas por la no entrega del efectivo solicitado en el cajero “eso si lo ponemos en porcentaje es el 0.0000 y siguen calculando los ceros, porque no les alcanzas los ceros de la máquina. En otras palabras, es absolutamente ridículo el número de casos contra el número de transacciones, y vuelvo a lo mismo que es lo más importante, aquí lo que tenemos que hacer es un esfuerzo todos, Condusef , ABM, bancos y autoridades por supuesto de que la banca mexicana es fuerte, es sólida, es segura y es bueno que la gente bancarice, mensajes distintos a esto, creo que lo único que estamos haciendo es generar temores sobre algo que afecta al bienestar de los mexicanos”.