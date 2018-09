'Bancarrota' no es el término correcto para describir la economía del país: IP

El término “bancarrota” utilizado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para referirse a la situación económica del país no es el correcto, señaló la cúpula empresarial.

Durante su participación en el Foro Forbes este lunes, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), explicó que México tiene retos pero de ninguna manera está en bancarrota y además cuenta con las oportunidades para crecer a un ritmo de 4 por ciento.

“Tenemos enormes retos, la seguridad, eficiencia en gasto, invertir en conectividad, más talento, pero nunca se ha dejado de pagar los compromisos internacionales y hay posibilidad de crecer a 4 por ciento si se hace la política pública. Tiene que haber una responsabilidad, hay opciones y pensar en un futuro promisorio”, advirtió el líder empresarial.

El término “bancarrota” utilizado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no fue el adecuado pero deja ver una posición en la que se está advirtiendo que no se podrá cumplir con todo lo prometido, expuso Claudio X. González, presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark.

“México no está en bancarrota, se está preparando el terreno, soy demasiado optimista, pero si se lee todo lo que se dijo en ese comentario tan dramático, ya se empieza a matizar que no se va a poder cumplir con todo, porque no hay suficiente recurso para cumplir con todo”, señaló el empresario.

El fin de semana, López Obrador advirtió que “posiblemente” no se cumplan todas las demandas de la población “porque el país está atravesando una situación económica muy difícil, una situación de bancarrota, no podamos cumplir todo lo que se está demandando, pero sí vamos a cumplir –que quede claro– con todo lo que ofrecimientos en campaña”.

Sobre la situación de bancarrota en la que dijo que recibe el país, López Obrador comentó que prevalece desde hace 30 años, pero aseguró que no se está quejando.

Claudio X. González destacó la importancia de que la combinación de las facetas de “pragmático y predicador”, que muestra AMLO, arroje un balance en el que se pueda construir confianza.

“El balance será crucial porque no vamos a poder construir la inversión que necesitamos sin que haya confianza, la palabra más importante para la inversión. Que haya pragmatismo para impulsar la inversión", dijo Claudio X. González.

Castañón coincidió en que se debe generar confianza en el sector empresarial para que se generen más empleos.

“El reto es generar programas de trabajo que lleven a la generación de empleos y la generación de inversión para sostener un ritmo de mayor crecimiento” y refirió la propia meta de López Obrador de crecer a un ritmo de 4 por ciento, para lo que se requerirá de un esfuerzo de política pública con la participación de los todos los niveles de gobierno.