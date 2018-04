Banca reubica 300 cajeros automáticos por inseguridad

En año y medio la banca reubicó alrededor de 300 cajeros automáticos hacia zonas “más seguras”, y están optando por colocarlos en tiendas o centros comerciales con varios dispensadores en conjunto.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, los cajeros localizados en la vía pública es el lugar donde la población se siente más insegura, con un 82.3 por ciento del total de respuestas. Le siguen el transporte público (72.9) y los bancos (29.2).

Esto ha hecho que los principales bancos del país hayan iniciado un proceso de reubicación de los dispensadores de dinero a “zonas más seguras”.

Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), consideró que la percepción de que ir a un cajero automático es inseguro es errónea, pero es difícil de contrarrestar.

“Cada vez tenemos más cuidado, no solo en la seguridad de los cajeros, también en dónde los colocas, cuáles son los dispositivos, cómo entras, la seguridad para el que está retirando dinero, que no lo vea el de a lado, ... no se ha dejado de hacer un esfuerzo constante, en nuestro negocio siempre hay una exposición al riesgo y a la inseguridad”, mencionó.

El también presidente del consejo de administración de Santander México, reconoció que distintos bancos han reubicado sus cajeros hacia los centros comerciales y lugares más concurridos, “donde hay varios bancos al mismo tiempo”.

FOCOS La percepción de inseguridad en los cajeros automáticos, según la Condusef, tiene que ver con el temor a ser asaltado después de retirar dinero. Otro factor que incide en la mala percepción está relacionada con el hecho de que estos dispensadores han sido vulnerados por la delincuencia.

Los bancos sí están optando por mover los cajeros remotos, “entendiéndose por remotos a los cajeros que están ubicados en una gasolinera, o en una carretera, buscando sustituirlos por cajeros que estén en un área cercana, que le de cierta seguridad al cliente”, explicó Luis Robles, vicepresidente de la ABM y presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer.

En el caso de BBVA Bancomer dijo, han analizado estadísticas de uso de los dispensadores, si está o no instalado en una zona poblada, y se ha optado, en el caso de que no esté dentro de sus sucursales, de ubicarlos en áreas vigiladas o dentro de tiendas, lo que ha reducido el número de incidencias delictivas.