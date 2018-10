'Bajar la guardia' en seguridad bancaria quitaría protección ante crisis económica: FMI

Descartar o disminuir regulaciones bancarias eliminaría el muro de prevención ante una futura crisis económica global, advirtió este miércoles el Fondo Monetario Internacional (FMI), y destaca los elevados niveles de deuda gubernamental que persisten en el mundo.

“Una regulación bancaria más fuerte, que se basa en las restricciones de ciertos aspectos de la actividad bancaria, parece haber desempeñado un papel preventivo al reducir la probabilidad de una crisis bancaria en 2008. El hallazgo es relevante para los debates en curso sobre el retroceso de las normas reglamentarias adoptadas después de la crisis”, señaló en el documento Perspectivas Económicas Globales.

Las medidas políticas sin precedentes y excepcionales tomadas después de la crisis ayudaron a mitigar las pérdidas de producción posteriores a la crisis en los países.

Sin embargo, diez años después de los choques causados por la bancarrota de Lehman Brothers y las políticas de respuesta, han llevado a la economía mundial a un mayor endeudamiento, la media de la deuda general gubernamental como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) se mantiene en 52 por ciento, arriba del 36 por ciento de antes de la crisis.

Actualmente, las economías de mercados emergentes y en desarrollo representan el 60 por ciento del PIB mundial en términos de paridad de poder de compra, en comparación del 44 por ciento en la década anterior, una muestra de la débil recuperación en las economías avanzadas.

Las acciones fiscales y cuasi fiscales extraordinarias para apoyar al sector financiero después de la crisis ayudaron a disminuir las pérdidas de producción a mediano plazo.

Las economías que se movieron rápidamente para evaluar la salud de sus sistemas bancarios y recapitalizar a los bancos sufrieron menores pérdidas de producción, y los países con posiciones fiscales más fuertes o con regímenes cambiarios más flexibles, experimentaron pérdidas pequeñas.

En términos de producción, todavía el 60 por ciento de las economías se encuentran en niveles inferiores a la crisis, lo que tuvo consecuencias como una menor adopción de tecnología, menor inversión en innovación y desarrollo; principalmente entre las economías avanzadas, señaló en el Capítulo 2 titulado, The Global Economic Recovery 10 years after the 2008 Financial Meltdown.