Baja 10 % venta de arroz por falso rumor

Veracruz, Ver.- El presidente del Consejo Nacional de Productores de Arroz, Alejandro Díaz Hartz, señaló que la venta de arroz ha disminuido un 10 por ciento en las centrales de abastos luego de haberse difundido en redes sociales un video en donde presuntamente fabricaban arroz de plástico.



Además de que mencionó que la difusión del video provocó pérdidas por 50 toneladas de arroz veracruzano que fueron inmovilizadas en una bodega de la Central de Abastos de la Ciudad de México y luego de realizar los estudios pertinentes se certificó la excelente calidad del arroz.



Al respecto, aseguró que es falso que se esté vendiendo arroz de plástico y explicó que se trató de un problema que originó en Colombia y posteriormente se dio en la Central de Abastos de la Ciudad de México. Aunque en Colombia no tuvo el impacto que tuvo en México.



"No existe eso. Es una guerra comercial que están provocando algunos interesados en inhibir el consumo del arroz pero estamos contrarrestando eso".



Díaz Hartz detalló que tanto el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Procuraduría General del Consumidor (Profeco) realizaron sus investigaciones al respecto y no encontraron nada.



Alejandro Díaz consideró que el incidente debe servir de experiencia a los consumidores para leer las etiquetas de los productos y comprobar su origen.



Por esto, indicó, junto con las autoridades, los productores realizarán una campaña para desmentir los vídeos difundidos en redes sociales y fomentar el consumo de cereal producido, cosechado e industrializado en México. Además de que analizan la posibilidad de colocar el sello del Consejo Mexicano del Arroz al cereal producido en el país para garantizar su origen y calidad.