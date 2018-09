Recorte a medios anunciado por AMLO no afectaría a Televisa: Azcárraga

El presidente del Consejo Administrativo de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, afirmó que siempre ha tenido confianza en el país, por lo que las inversiones de la empresa están enfocadas aquí, además de que descartó que el recorte publicitario anunciado por el próximo gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tenga una afectación en su negocio, ya que más del 90 por ciento es publicidad de la industria privada.

“Nosotros, la gran parte de nuestro negocio, tanto en la parte de publicidad, la inmensa mayoría viene de la industria privada, evidentemente el gobierno es un cliente importante pero no dependemos; al menos 90 a 95 por ciento (viene) de la parte privada, todos los días estamos buscando oportunidades para buscar mejores contenidos, distribuirlos”.

Entrevistado al término de la entrega de los resultados de las aportaciones económicas hechas por la sociedad y empresas para la reconstrucción de vivienda en los estados afectados por los sismos de septiembre del año pasado, respecto de las declaraciones hechas por AMLO de que hay un país en bancarrota, Azcárraga Jean aseguró que su empresa siempre ha creído en el país, desde su fundación en 1930, por lo que sus inversiones seguirán en México.

“Creo y he creído siempre en este país, hemos pasado por muchísimas crisis; en nuestro caso particular, no nada más crisis económicas o financieras por cuestiones nacionales o internacionales. Hemos tenido también crisis importantes en Televisa como la reestructura que tuvimos que hacer en 1997 y como te digo, la verdad con el trabajo, con la entrega, con la confianza de todos los días de todos los mexicanos, en el caso de los colaboradores de Televisa hemos sabido reinventar y salir adelante, entonces estoy convencido y creyente (de) que todos juntos podemos construir un gran país”.

Sobre si apoyarán todas las iniciativas del presidente electo, Azcárraga consideró que “no es un tema de apoyo o desapoyo, yo creo en apoyar cualquier iniciativa que haga que este país sea mejor y con este presidente y con todos los que al menos a mí me han tocado como presidente de Televisa desde 1997, yo creo que el país va mucho más allá de una empresa, de 100 empresas, de todos los gobernantes y está en nuestra responsabilidad el trabajar por el país”.