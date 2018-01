Aunque el bitcoin pierda valor, minería en China generará dinero: analistas

La minería de bitcoin es tan rentable en China si la criptomoneda pierde la mitad de su valor, las firmas mineras seguirían ganando dinero, según Bloomberg New Energy Finance (BNEF).



Incluso si se les aplica la tarifa de electricidad regulada más alta del país, las mineras seguirían obteniendo ganancias del bitcoin, siempre que éste valga más de 6 mil 925 dólares, escribieron analistas de BNEF, entre ellos Sophie Lu, en un informe publicado este miércoles.



La moneda digital actualmente se comercializa en alrededor de 13 mil 850 dólares.



El alza de mil 400 por ciento que experimentó el bitcoin el año pasado generó una mayor demanda de electricidad para mantener operando los procesadores que se usan en la minería de la criptomoneda.



Cerca del 75 por ciento de esas máquinas está en China, el mayor consumidor mundial de electricidad, que ahora quiere limitar esta actividad ante el aumento del consumo energético en algunas provincias.



“La minería de bitcoin al precio actual será probablemente rentable bajo cualquier régimen de precios de electricidad en China”, detalló Lu.



El uso eléctrico para las monedas digitales se está enfrentando a un mayor escrutinio, particularmente en China, que ahora está preocupada de que las empresas mineras estén sacando ventaja de los bajos precios de la energía.



Las transacciones de moneda digital requieren de redes de ordenadores con un uso energético intensivo.



La industria actualmente usa el equivalente a la energía que consumen 3.4 millones de hogares estadounidenses, según el índice de Consumo de Energía de Bitcoin de Digiconomist.



China estaría planeando limitar el uso de energía eléctrica de las empresas mineras de bitcoin, que están empezando a buscar otros países para establecerse.



Aumento de la demanda



La demanda de electricidad para la minería de bitcoin aumentó en alrededor de 20.5 teravatios/hora por año a finales de 2017, según BNEF.



Esto representa más de la mitad de los 38 teravatios/hora de electricidad que usa anualmente la mayor minera del mundo, BHP Billiton, o a un décimo de la electricidad para cubrir las necesidades de Sudáfrica.



En China, las mineras de bitcoin usaron 15.4 teravatios/hora, que es una cifra menor para la masiva industria energética del país.



Incluso aunque el país tiene la comunidad más grande de mineras de bitcoin a nivel mundial, éstas solo consumen el 0.2 por ciento de la producción anual de electricidad, según el informe.



Es difícil predecir cuánta energía será utilizada para la minería de bitcoin en el futuro, escribió Lu, ya que depende de la eficiencia de los ordenadores que realizan los complejos cálculos necesarios para esta actividad y cuántos ordenadores adicionales será utilizados en el proceso.



Las mineras obtienen pagos denominados en bitcoin por realizar los cálculos complejos necesarios para confirmar las transacciones en la criptomoneda.



Si bien la minería de bitcoin es rentable al precio de la mayor tarifa regulada de 0.13 dólares por kilovatio/hora en China, muchas empresas pueden sacar ventaja de la sobrecapacidad en el sector de la generación eléctrica para negociar tarifas tan bajas como 0.03 dólares, explicó Lu.



Con esos precios de electricidad se alcanzaría un punto de equilibrio a 3 mil 869 dólares, dijo Lu.



Si China cumple con su plan de restringir el uso de energía eléctrica de las mineras, éstas podrían trasladarse a nuevas regiones con facilidad, detalló Lu. No se espera que las computadoras usadas en la minería duren más de dos años y el resto del equipo necesario es relativamente barato.



“La amenaza general a la sostenibilidad de la red mundial de bitcoin no sería tan drástica”, escribió Lu.