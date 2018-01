Auge de energía renovable en México desafía liderazgo de Brasil

Los pujantes proyectos de energía limpia de México han puesto al país al mismo nivel que Brasil en la carrera por las inversiones, y el país está listo para superar pronto al otrora indiscutible líder regional.



Las inversiones en el mercado de energía limpia de México aumentaron el año pasado más de seis veces, hasta los 6 mil 170 millones de dólares, según datos de Bloomberg New Energy Finance.



Esto es comparable al crecimiento del 10 por ciento en Brasil, hasta los 6 mil 210 millones.



El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, abrió los mercados de energía, gas natural y petróleo del país a la competencia después de décadas de monopolio estatal en un esfuerzo por reducir los costos para los consumidores y estimular el crecimiento.



"La reforma mexicana ha aumentado la confianza", dijo Luiza Demoro, analista de Bloomberg New Energy Finance en Sao Paulo. "Esas inversiones provienen de proyectos adjudicados en las primeras subastas y de acuerdos realizados directamente con empresas".



El sólido consumo de energía industrial de México y las buenas perspectivas de crecimiento económico seguirán atrayendo inversiones en proyectos de energía renovable en los próximos años, según Demoro. El país construirá alrededor de 7.8 gigavatios entre 2018 y 2020 como resultado de tres subastas.



"México sin duda superará a Brasil en los próximos años", dijo Helena Chung, analista de Bloomberg New Energy Finance. "Brasil tiene pocas inversiones planificadas de aquí a 2020. Dos años sin subastas de energía eólica y solar perjudicaron el mercado brasileño de energía limpia".



El gobierno brasileño canceló dos subastas por proyectos de energía limpia en 2016, debido a que una fuerte desaceleración económica frenó la demanda de electricidad.



Las inversiones en Argentina aumentaron desde 200 millones a mil 800 millones de dólares el año pasado, también impulsadas por políticas proempresariales, nuevas subastas y la mejora de la confianza de los inversionistas, según Ana Verena Lima, de Bloomberg New Energy Finance.



Chile atrajo mil 500 millones, un 55 por ciento más que en 2016, pero un 60 por ciento menos que en 2015, cuando el mercado de energía limpia experimentó un auge.