Así serán los Planes Personales de Retiro 'reloaded' 

En entrevista con El Financiero en su reciente visita a México, Roberto Walker, presidente de Principal International para Latinoamérica, Roberto Walker, habló sobre los Planes Personales de Retiro (PPR). Explicó que los que existen en el país deben hacerse más simples para motivar al trabajador a participar en ellos y elevar su ahorro voluntario.



Una nueva versión de los Planes Personales de Retiro, los PPR 2.0, sería una medida rápida para actuar a favor de la enorme necesidad en México de elevar el ahorro voluntario de los trabajadores para su retiro. Afore Principal ha estado cabildeando con las autoridades y esperan que sea una realidad antes de que termine 2017, según Walker.



“El chasis de los PPR ya está ahí pero hay que mejorarlo para que sea más simple y con deducción fiscal inmediata. Esto no requiere cambio de ley y representa una gran oportunidad para elevar el ahorro voluntario”, dijo.



La tasa de ahorro actual del 6.5 por ciento está muy por debajo de los países de la OCDE en donde la tasa de contribución está cercana al 20 por ciento.



“Si no se aumenta el ahorro para los mexicanos, los mexicanos no van alcanzar las pensiones que necesitan para tener una buena calidad de vida. En Principal estamos convencidos de que es crítico aumentar la tasa de ahorro y la tasa de contribución de los trabajadores”, señaló.



El planteamiento que Principal gestiona con autoridades como el SAT, es que estas cuentas de inversión de largo plazo pueden ser utilizadas cuando el titular llegue a la edad de 65 años o en casos de invalidez o incapacidad, pueden ser por descuento vía nómina del trabajador.



Con sólo manifestar al patrón el deseo de ahorrar un monto de forma periódica vía descuento nómina, la deducibilidad -que ya existe por ley, será inmediata y el empleador podrá ejecutar el plan.



Para el éxito de esta nueva versión de los PPR 2.0, es crítico incentivar la competencia, explicó el directivo. Que el manejo del ahorro voluntario sea canalizado no sólo a través de una industria sino de todos los proveedores financieros: sean Afores, aseguradoras, fondos de inversión, etc.



“Se trata de beneficiar al trabajador, que tenga productos atractivos, competitivos y a costo razonable. En México vemos con preocupación que los gobiernos no han sido capaces de enfrentar este problema con la urgencia y responsabilidad que se necesita. Viene una bomba demográfica que va a golpear a México y hay que trabajar lo antes posible para evitar que esa bomba se convierta en realidad y el componente principal es el ahorro”, apuntó el directivo de Afore Principal.



Planes de Contribución Definida, la tendencia



A nivel internacional la tendencia de los sistemas de pensiones es alejarse de los sistemas de reparto ante la inviabilidad y sostenibilidad de su financiamiento y toman fuerza los planes de contribución definida, donde el componente del ahorro y tener planes fondeados son muy importantes, comentó el director para Latinoamérica de Principal Afore.



Ventajas como el bono demográfico del que todavía disfrutan economías de la región, “se acabarán y habrá una población envejecida en México como en otros países de América Latina como Brasil, Perú, Colombia, Chile.



Para el año 2050 habrá dos personas en edad de trabajar por cada persona jubilada, una relación de dos a una comparado con hoy de 7 a 4 personas”, dijo.



La solución que plantea Principal es desarrollar un sistema multipilar: un pilar solidario que ayude a personas que no tienen capacidad de ahorro, mediante un programa de gobierno financiado con impuestos generales; un pilar obligatorio, similar al que hoy en día existe con la Afore, y un pilar voluntario compuesto de una parte individual y otra colectiva.