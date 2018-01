Así fue como Brasil impulsó su economía, según su presidente

El presidente de Brasil, Michel Temer, presentó ante inversionistas y políticos reunidos en Davos, Suiza, las nuevas oportunidades de inversión en su país tras su transformación.



“El nuevo Brasil que les presentamos hoy es un Brasil de responsabilidad, no de populismo; un país de diálogo y no de intransigencia; uno de eficacia y no de excesiva burocracia, uno de racionalidad y no de falta de realismo; de apertura y no de aislacionismo”, aseguró.



En su intervención en el Foro Económico Mundial (WEF), destacó la serie de reformas que el país ha implementado en sólo 20 meses con notables cambios en sus variables macroeconómicas y su apertura comercial.



Aseguró que, pese a las elecciones que se celebrarán este año, habrá continuidad en la implementación de su agenda, “porque los votantes saben que éstas han generado empleo y mejoras en la economía”, señaló.



Para los ojos del mundo exterior también se denota un nuevo Brasil y así lo destacó Klaus Schwab, fundador y presidente del WEF en su presentación del presidente.



“Brasil está recuperando su atractivo para la inversión, surge un nuevo Brasil más abierto con nuevas reformas como ejemplo de la globalización inteligente, en la que se reconstruyen los contratos sociales nacionales y al mismo tiempo se refuerza la integración del país en la economía mundial”, señaló.



La transformación del gigante sudamericano vino después de la recesión más grave de su historia, según destacó su actual presidente, Michel Temer y resumió la estrategia de recuperación y transformación.



Responsabilidad y no populismo, “rechazar falsos atajos populistas para gobernar con visión de largo plazo. El populismo pasado dejó un legado de crisis fiscal grave”, advirtió y con responsabilidad se garantiza transparencia de las cuentas públicas.



Destacó que otras dos cualidades que impulsaron a Brasil fueron el diálogo y la eficacia.



En esta búsqueda de competitividad destaca la reforma educativa con la renovación de programas escolares “más atentos al mercado laboral desde el nivel de educación secundaria y se hicieron cambios para automatizar procesos de importación y exportación de las empresas y en aduanas”, explicó.



La racionalidad es otro principio que los inversionistas buscan, el tener certeza jurídica acorde a las realidades del mercado. Asimismo, conscientes de que el aparato estatal no puede hacer todo, desarrolla un modelo de privatizaciones y asociaciones, además de adjudicaciones y licitaciones en proyectos de infraestructura.



Finalmente, la quinta palabra que impulsó al país sudamericano es apertura. Temer advirtió que la tendencias aislacionistas o el proteccionismo, no son la solución. “Por ello el gobierno de Brasil ha hecho lo posible para integrarse cada vez más a en la economía global”, apuntó.



Como muestra, destacó los avances en los últimos meses en establecer relaciones estrechas con países de Alianza del Pacífico y otras naciones.



Brasil también ha solicitado su ingreso a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y se sumó al Acuerdo de París contra el cambio climático.