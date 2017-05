México mantiene competitividad en manufactura gracias al TLCAN: Guajardo

En la actualidad, el mundo compite por regiones y no por países, por lo que México no dará pasos atrás en la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmó el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.



Al participar en el Foro Internacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) 2017, el funcionario dejó en claro la posición del gobierno federal respecto a lo inaceptable de la visión estadounidense de que el país es el único que se ha beneficiado con el acuerdo trilateral.



Después de enfatizar que hoy el mundo comercializa en bienes intermedios, no en bienes finales, que fortalecen las cadenas de valor, reiteró que en esta negociación del TLCAN no se está dispuesto a dar un paso hacia atrás.



"No habrá incrementos de ningún tipo de arancel y ningún tipo de cuotas que restrinjan el libre comercio de flujos mercantiles. Cualquier otra cosa es factible pero con un diseño que ayude a enviar señales positivas a los mexicanos”, abundó.



Aseguró el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no sólo ha trasformado la manera en cómo se hacen negocios, sino ha transformado actitudes, acercando a los pueblos, cambiado visiones y eso es algo que no se debe minimizar.



En su conferencia magistral “La Transformación de la Relación Bilateral México–Estados Unidos", expuso que en América del Norte “lo que México ha hecho en el sector manufacturas es mantener la competitividad entre los tres países: México, Canadá y Estados Unidos”.



Guajardo Villarreal consideró que el TLCAN ha quedado rezagado y el mundo ha evolucionado de una manera vertiginosa, por lo que hay temas para actualizar para el bien de la creación de valor en América del Norte.



En este contexto, señaló que la democracia en el país es un aliado para poder fortalecer al Estado Mexicano en sus negociaciones internacionales.



"El valor que tiene un aliado con más de tres mil kilómetros de frontera es estratégico y fundamental”, aseveró al referirse a la relación bilateral con Estados Unidos.



En el evento estuvieron presentes la presidenta nacional del IMEF, Adriana Berrocal; su homólogo en Monterrey, Roberto Reyes, así como diversos CEO y empresarias y empresarios del país.