Así como crece bitcoin, aumentan sus versiones

Cada vez resulta más difícil hacer un seguimiento de las diferentes versiones de bitcoin.



Se multiplican las manifestaciones de la criptomoneda en tanto persisten los desacuerdos respecto de su diseño y cuesta dejar pasar las oportunidades para ganar dinero rápidamente.



La principal descendiente, llamada bitcoin cash (efectivo), apareció en agosto después de lo que se llamó el ‘hard fork’ (la bifurcación dura) en la cadena de bloques bitcoin.



Ese derivado, actualmente valuado en 18 mil millones de dólares, fue seguido por otro menos exitoso para bitcoin oro en octubre, y en este momento se están elaborando otras escisiones proyectadas.



Existen bitcoin diamante, bitcoin plata, bitcoin ilimitada y, en lo que parece ser la propuesta más reciente, súper bitcoin.



El sitio web que promociona la súper bitcoin dice que este retoño es respaldado por el emprendedor chino del área de las criptodivisas Li Xiaolai.



Promete “volver a hacer grande a bitcoin”, entre otras cosas, aumentando el tamaño de los bloques en los que se procesan las transacciones, medida que reduciría los tiempos de confirmación y las comisiones.



La proliferación de los planes de dilución de bitcoin se debe en parte al diseño descentralizado de la criptomoneda. El software en que se basa bitcoin es de código abierto, lo cual significa que cualquiera puede copiarlo y realizar ajustes para formar una nueva versión de la moneda si tiene problemas con la original.



También hay un motivo vinculado al beneficio: si las ramificaciones resultan exitosas, los creadores pueden ganar sumas enormes llevando a cabo una “pre-minería” de las monedas para sí mismos o las fundaciones que controlan.



La cuestión para la comunidad criptográfica, que incluye a un número cada vez mayor de bancos de Wall Street y administradores de fondos, es cuán fracturada quedará bitcoin.



La popularidad de bitcoin cash, además de lo que se dice de las otras versiones, generó grandes fluctuaciones de precios en las dos últimas semanas en tanto los operadores tuvieron dificultades para calibrar qué criptomoneda se impondrá.



Pese a las turbulencias, bitcoin lleva una gran ventaja en las tablas de clasificación de las criptomonedas. Su valor de mercado de 122 mil millones de dólares es por lo menos cuatro veces mayor que el de sus competidoras más cercanas, que incluyen “monedas alternativas” (alt-coins) como ethereum y monero, según Coinmarketcap.com.



Aproximadamente a las 12:30 horas de la Ciudad de México, la criptomoneda cotizaba en 7 mil 718 dólares, con un alza de 5.82 por ciento.



Pero el estatus de mandamás de bitcoin no está en absoluto garantizado teniendo en cuenta las peleas actuales entre sus numerosos participantes.



“La comunidad está verdaderamente dividida con respecto al rumbo tecnológico y, dado que bitcoin es una red muy descentralizada, no existe en realidad un método para lograr un buen consenso”, dijo Gavin Yeung, máximo responsable de Cryptomover, una compañía de inversión con sede en Hong Kong.



Yeung dice que bitcoin cash tiene el potencial de superar eventualmente a la original, a lo cual agregó que múltiples versiones de la criptomoneda podrían resultar exitosas a largo plazo.



“No somos maximalistas. No creemos en una sola cadena que gobierne a todas”, dijo Yeung. “Pensamos que hay múltiples casos de utilización”.