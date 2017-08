Asesor económico de Trump aventaja en encuestas para sustituir a Yellen en la Fed

El asesor económico de la Casa Blanca, Gary Cohn, se está perfilando como claro favorito como candidato para suceder a la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, según una encuesta de la National Association for Business Economics.



Sólo 17 por ciento de los 176 economistas encuestados entre los días 18 de julio y 2 de agosto dijeron que Yellen sería elegida para un segundo mandato. Dos tercios dijeron que no sería nombrada nuevamente y 16 por ciento no estaban seguros. Su mandato de cuatro años termina en febrero de 2018.



Entre los economistas que esperan que sea otro el que reciba el visto bueno y dieron su opinión, 49 por ciento dijeron que el más probable era Cohn, seguido por un nueve por ciento para el exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, seis por ciento para el economista de la Universidad de Stanford, John Taylor y 4 por ciento a favor de Glenn Hubbard, decano de la escuela de negocios de la Universidad de Columbia.



Estos resultados son similares a los de una encuesta realizada por Bloomberg a economistas los días 27 y 28 de julio, en la que Cohn fue el favorito para el puesto máximo de la Fed seguido por Yellen, Warsh, Hubbard y Taylor.



Ambas encuestas fueron realizadas después de que una entrevista del Wall Street Journal reveló que el presidente Donald Trump estaba considerando tanto a Cohn como a Yellen para la tarea. En la nota, publicada el 25 de julio, Trump dijo que había adquirido “un gran respeto” por Cohn y caracterizó a Yellen como “una persona de tasas de interés bajas”.



Ambas encuestas también se llevaron a cabo antes de los hechos violentos en Charlottesville, Virginia. Se informó que Cohn se molestó por la respuesta de Trump, aunque un funcionario de la Casa Blanca dijo la semana pasada bajo la condición de anonimato que no tenía planes de renunciar.



Candidato ‘poco convencional’



Cohn generaría cierta incertidumbre con respecto al rumbo de la Fed dado que se desconocen sus puntos de vista sobre la política monetaria, según Richard DeKaser, economista corporativo de Wells Fargo en Washington y presidente del sondeo sobre políticas NABE. Cohn es un banquero de inversión cuyo último cargo fue el de presidente de Goldman Sachs.



“Tenemos un presidente poco convencional. No sería, por ende, excepcional tener un candidato poco convencional para la Fed”, dijo DeKaser.



“La presidencia generalmente ha sido ocupada por economistas profesionales y Cohn marcaría una ruptura con esa práctica. Obviamente aporta una tremenda experiencia en mercados de capital, lo cual sería un activo”.



Una leve mayoría de los economistas encuestados espera que la Fed eleve las tasas de interés una vez más este año, lo cual coincide con la media de previsiones del Comité Federal de Mercado Abierto de junio.



La mayoría de los economistas no prevé más de dos aumentos para el año próximo.