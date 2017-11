Funcionarios dejan vía libre a negociadores en 5ta ronda de TLCAN

Los ministros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no asistirán a la quinta ronda de renegociaciones que se celebra en México, para que los jefes negociadores puedan enfocarse en avanzar en las propuestas presentadas en la cuarta ronda, dijeron este miércoles los tres países miembros en un comunicado conjunto.



Por primera vez desde que se iniciaron las negociaciones, los ministros del TLCAN - la canciller canadiense, Chrystia Freeland; el de Economía de México, Ildefonso Guajardo, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer - no asistirán a una ronda.



Los jefes negociadores de los tres países mantendrán comunicación con sus respectivos ministros y los informarán sobre los avances que alcancen en los capítulos clave avanzados del acuerdo comercial, según el comunicado.



Un funcionario mexicano cercano a las conversaciones dijo que el hecho de que los ministros no asistieran no era motivo de preocupación y que las tres partes harían balance de las negociaciones al final de la ronda, como estaba previsto.



Aunque la ronda inicia formalmente el viernes en Ciudad de México, y termina el 21 de noviembre, algunas mesas comenzaron anticipadamente sus sesiones porque adelantaron agendas.



En tanto, en los salones del hotel Camino Real de Polanco, los negociadores de Estados Unidos, Canadá y México comienzan las primeras discusiones de la quinta ronda.



En el salón “Morelia”, donde desde las 9:00 horas se discuten temas textiles, mientras que en el salón “Veracruz” se revisan los temas de propiedad intelectual.



La discusión alrededor del tema textil presenta algunos contrapuntos por el tema de reglas de origen, ya que Estados Unidos ha propuesto aumentar el contenido regional en dicho rubro, al igual que lo hizo en el caso automotriz.



Tanto los miembros de la delegación mexicana como de la estadounidense que forman parte de la discusión alrededor de textiles se negaron a revelar los temas que se estaban discutiendo en las aulas.



Guajardo dijo el martes que esperaba que algunos capítulos del TLCAN modernizado fueran cerrados en la quinta ronda, presionada por renovadas amenazas de Estados Unidos de abandonar el tratado si no conviene a los intereses del país.



En tanto, el secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, dijo que cree que las negociaciones llegarán a "algún tipo de acuerdo" para la evaluación del presidente Donald Trump, pero repitió sus advertencias de que Estados Unidos está dispuesto a dejar el pacto si no se resuelven problemas clave.



El funcionario afirmó que México y Canadá sufrirían mucho más que Estados Unidos si el TLCAN naufraga.



Trump ha fustigado al convenio por trasladar empleos de manufacturas de su país a México, calificándolo como "el peor acuerdo comercial jamás negociado" y ha amenazado con eliminarlo a menos que se pueda mejorar para reducir los déficits comerciales de Estados Unidos.



Funcionarios mexicanos han reiterado que el país está preparado para enfrentar una salida de Estados Unidos -principal socio comercial de México- y que trabaja en un "plan B" que incluye diversificación de mercados, búsqueda de vías para proteger inversiones y análisis de impactos de corto plazo en mercados.



Con información de Daniel Blanco