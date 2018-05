Aranceles de EU al acero y TLCAN no están vinculados: Guajardo

Los aranceles de 25 por ciento al acero y 10 por ciento al aluminio que ha impuesto Estados Unidos por medio de la sección 232, y cuyas exenciones para México y Canadá se expandieron 30 días, no están vinculadas en ningún nivel con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aseguró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

“Para nosotros no existen elementos vinculantes que nos intercambien concesiones o no concesiones (entre la 232 y) en la negociación del NAFTA, están los caminos totalmente paralelos y su solución se determinará en función de sus propias virtudes… (El tema de los aranceles) no está asociado con la negociación, la negociación tiene una vertiente de regla de origen en acero y aluminio y es totalmente distinta a este proceso”, aseguró Guajardo en rueda de prensa.

De acuerdo con el funcionario, los posicionamientos de Estados Unidos que buscan ligar el tema de gravámenes en acero y aluminio con el TLCAN no empatan con la perspectiva que México tiene con relación al tema.

“Que se escuche un posicionamiento de que está Washington visualizando esto con relación a los proyectos de NAFTA, pues es la visión de Washington y no la visión de México, y yo respetaré la visión de Canadá, y creo que es similar a la de México, nosotros simple y sencillamente creemos que no es el mejor interés de nadie, ni siquiera de EU, establecer cuotas en América del Norte; sí es en el interés protegernos conjuntamente del exceso de acero de otras regiones del mundo”, aseguró el secretario.

Guajardo afirma que coincide con Washington y Ottawa en que el mundo ha sufrido un exceso de capacidad siderúrgica que proviene de Asia y por consecuencia se tienen que tomar acciones contundentes para defender a la industria acerera de América del Norte.

Las acciones de protección “México las tomó mucho antes que todos, hace dos años… se estableció de un arancel… de 15 por ciento a 5 variedades fundamentales de acero de bajo valor agregado, y estamos en decisión para poder extender ese decreto y protegernos de que no tengamos una distorsión que llegue por México de aceros asiáticos, en este contexto México adopta su propia posición”, comentó.

El secretario agregó que, cualquier acción arancelaria en estos productos siderúrgicos “que se tome por EU será claramente correspondida” por México .

Por otro lado, Peter Navarro, director del Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blanca, aseguró el martes que Canadá, México y la Unión Europea tendrían unos “últimos 30 días” de exención en las tarifas siderúrgicas. El estadounidense aseguró que no habría más concesiones de tiempo para estas naciones.

“Dimos 30 días y eso es todo, son los últimos 30 días, no más… para permitir que las discusiones (del TLCAN) con México y Canadá se lleven a cabo”, dijo Navarro en la reunión general de la Steel Manufacturers Association.