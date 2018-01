Cruzada contra la corrupción en Arabia recauda 107 mil mdd

Las autoridades sauditas alcanzaron acuerdos para recuperar más de 400 mil millones de riales (107 mil millones de dólares) de personas detenidas bajo una polémica investigación de corrupción, pero se negaron a llegar a un acuerdo con 56 sospechosos que permanecen bajo custodia.



Los pagos son una combinación de "varios tipos de activos, incluidos bienes raíces, entidades comerciales, valores, efectivo y otros activos", dijo el fiscal general Sheikh Saud Al Mojeb en un comunicado emitido por el Centro de Comunicación Internacional del Gobierno.



Algunas personas fueron liberadas por falta de pruebas. Un total de 381 personas fueron citadas para interrogarlas como sospechosas o para proporcionar pistas. Las autoridades se negaron a llegar a un acuerdo con 56 personas "debido a otros casos penales pendientes, a fin de continuar el proceso de investigación", según el comunicado.



La campaña anticorrupción del príncipe heredero Mohammed bin Salman sacudió el reino cuando se lanzó en noviembre.



Decenas de multimillonarios, príncipes y exfuncionarios fueron detenidos en el hotel Ritz Carlton en Riyadh. El hotel fue despejado de todos los detenidos, detalló este martes un alto funcionario del Gobierno. La declaración no menciona dónde están los restantes detenidos ahora.



El detenido más destacado, el inversor multimillonario príncipe Alwaleed bin Talal, fue liberado el sábado después de alcanzar un acuerdo no especificado.



Con los nombres de los sospechosos y las pruebas en su contra que nunca se anunciaron oficialmente, la purga generó preocupación sobre la transparencia entre los inversionistas extranjeros, cuyo dinero es vital para el plan del príncipe Mohammed de diversificar la economía del petróleo.



Los funcionarios saudíes han dicho en repetidas ocasiones que la purga fue diseñada para nivelar el campo de juego entre los inversionistas.



Explicaron que el príncipe Mohammed no tuvo más remedio que seguir adelante con la campaña para erradicar la corrupción para que funcionara su plan para transformar la economía.