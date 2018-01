Arabia Saudita libera a príncipe involucrado en escándalo de corrupción

Arabia Saudita liberó al príncipe Alwaleed bin Talal y a varios de los empresarios más importantes del reino, lo que despejó el hotel Ritz-Carlton, que sirvió de cárcel para la elite del país durante una polémica campaña contra la corrupción.



El príncipe Alwaleed, el presidente multimillonario de Kingdom Holding de Riad que tiene participaciones en Citigroup y Twitter, volvió a su casa el sábado tras llegar a un acuerdo con las autoridades, dijo un alto funcionario gubernamental con la condición de mantener el anonimato.



El príncipe seguirá al frente de su compañía, explicó el funcionario, que declinó revelar las demás condiciones del acuerdo. Waleed al-Ibrahim, que preside una importante compañía de medios, y el multimillonario del sector minorista Fawaz Al Hokair también recuperaron la libertad tras llegar a acuerdos, mencionó otra fuente del Gobierno.



La liberación del príncipe se produjo unas horas después de que Alwaleed dijera a Reuters en una entrevista que esperaba volver a su casa pronto y conservar el control de su compañía, además de calificar su detención de “malentendido” y expresar su apoyo a los gobernantes del reino.



Nunca se dieron a conocer oficialmente los nombres de los sospechosos y las pruebas en su contra, por lo cual las detenciones habían generado preocupación por la transparencia entre los inversores extranjeros, que son vitales para el plan del príncipe Mohammed bin Salmán para diversificar la economía más allá del petróleo.



Kingdom Holding no contestó de inmediato una solicitud de declaraciones.



‘Señal de advertencia’



Las partidas del hotel marcan el fin de la primera etapa de la campaña del príncipe Mohammed contra la corrupción, cuyo lanzamiento en septiembre conmocionó al reino.



Se detuvo a centenares de sospechosos, entre ellos algunos de los hombres más ricos del país y su más alto estratega económico.



Los funcionarios dicen que el Gobierno estima que reunirá más de 100 mil millones de dólares producto de acuerdos con detenidos a cambio de su libertad. Se ha derivado a otros a prisión en espera de juicio, informó el Wall Street Journal.



También recuperaron la libertad luego de respectivos acuerdos Khalid al-Tuwaijri, que estuvo al frente de la corte real durante la gestión del extinto rey Abdullah, y el príncipe Turki bin Nasser, que estuvo involucrado en una gran venta de armas que llevó a investigaciones de corrupción en el Reino y en Estados Unidos, detalló uno de los funcionarios del Gobierno.



Varios de los liberados antes parecen haber vuelto a su vida habitual. Entre ellos se encuentra el exministro de Hacienda y ministro de Estado, Ibrahim al-Assaf, que hace poco encabezó la delegación de Arabia Saudita al Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.



“Si pueden volver a los puestos que ocupaban, parecería que la campaña fue solo una señal de advertencia y un intento de reunir dinero”, mencionó Gregory Gause, un profesor de Asuntos Internacionales y especialista en Arabia Saudita de la Universidad A&M de Texas. “Si eso fue todo, me pregunto si cambiará algo”.