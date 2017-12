Antes de que te relajes por el Año Nuevo, ¿ya tienes tu nueva factura?



El Servicio de Administración Tributaria realizó adecuaciones a la factura electrónica. Esto permitirá eliminar en los próximos años declaraciones informativas. Si aún no la has tramitado, esto es lo que necesitas saber para que no te 'agarren en curva'.