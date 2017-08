Ampliarán deducibilidad para campos de Pemex asignados en Ronda Cero

El Gobierno de México dijo este viernes que amplió los límites de costos que puede deducir Pemex del derecho de utilidad de algunos campos, a días de que venza el plazo para que la Secretaría de Energía decida si la petrolera estatal mantiene o no decenas de asignaciones que recibió tres años atrás.



La Secretaría de Hacienda admitió en un comunicado que algunos de los campos marginales concedidos a la petrolera estatal en la llamada Ronda Cero del 2014, que siguió a la reforma energética, han dejado de ser rentables para Pemex debido a la caída de los precios del crudo y al régimen fiscal vigente.



"Como resultado de esta medida se espera dar viabilidad económica a una producción aproximada de 150,000 barriles por día y hasta 500,000 MMBTU para el caso de gas", dijo Hacienda en un comunicado.



La dependencia fijó nuevos límites de costos, como porcentaje del ingreso, para campos marginales en tierra, en aguas someras, campos de gas natural no asociado y campos en Chicontepec.



"Para que a un campo le pueda aplicar el régimen modificado, Pemex deberá mostrar que la extracción en el área de asignación no es rentable después del pago de los impuestos y derechos previstos en el marco fiscal vigente, así como evidencia del impacto esperado por la aplicación del nuevo régimen en dicha área de asignación", precisó Hacienda.



La petrolera espera que la secretaría de Energía le otorgue la próxima semana una prórroga de dos años para poder cumplir con los compromisos mínimos para poder desarrollar más de 100 asignaciones que le fueron aprobadas hace tres años.