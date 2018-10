AMLO no puso condiciones para proponerme a Banxico: Heath

El economista Jonathan Heath aseguró que en su nominación como subgobernador del Banco de México no hay “línea”, ni condicionantes del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lo que representa una señal de que el próximo gobierno respetará la autonomía de la autoridad monetaria.

“Una cosa muy importante es que cuando me dijeron que si estaba interesado, no me dieron línea, no me pusieron ninguna condición de absolutamente nada, precisamente porque realmente quieren respetar la autonomía”, afirmó Heath en entrevista con El Financiero.

El economista publicó el sábado en su cuenta de Twitter que su nominación a la Junta de Gobierno ya no es un simple rumor: “confirmo que Carlos Urzúa me propuso que fuera designado por AMLO para el puesto de subgobernador de Banxico y que acepté”.

En entrevista, Heath consideró que no debe haber preocupaciones sobre el respeto que habrá a la autonomía del Banxico durante el próximo sexenio y confió en que precisamente su nominación representa una señal de que habrá plena autonomía y se respetarán sus decisiones de política monetaria.

“Yo creo que justamente mi designación está un poco en función de mandar el mensaje de que el gobierno entrante quiere y va en serio cuando ha dicho que quiere respetar la autonomía”, sostuvo.

Indicó que con su llegada a la Junta de Gobierno dará una visión ligeramente diferente a las decisiones que se emiten desde el banco central, ya que una de sus principales características es su independencia profesional.

Heath dijo que ya se comunicó con el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, “con él he estado en contacto”, pero todavía no ha hablado con López Obrador, ni tampoco se ha reunido antes de su nominación al Banxico con el presidente electo.

Afirmó que cumple con todos los requisitos para el puesto de subgobernador de la Junta de Gobierno y bromeó con que no le pasará como a Paloma Merodio, quien fue cuestionada sobre su nominación al Inegi por no cumplir el perfil, ni tener los méritos para ese puesto.