Discurso de Trump es una 'carta' que Canadá ya sabía que iba a jugar

Canadá no se desalentará ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de eliminar el Tratado de Libre Comercio de América Latina (TLCAN), dijo este miércoles un funcionario gubernamental.



La fuente, que solicitó el anonimato, dijo a Reuters que ya habían previsto que, durante la renegociación del tratado, Trump hiciera alguna declaración polémica para buscar afectar la postura de su país, pero que el reciente discurso del mandatario de EU en Arizona no será motivo para hacerlo.



"Esta siempre fue una carta que sabíamos que el presidente probablemente iba a jugar (...) no va a hacer que dudemos sobre nuestra posición", comentó el funcionario.



Estados Unidos, Canadá y México iniciaron negociaciones para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte la semana pasada. Este martes en Arizona, Trump señaló que no ve posible un acuerdo en la renegociación del acuerdo, además de asegurar que México y Canadá "se han aprovechado de EU" y amagando con la posibilidad de eliminar el acuerdo.