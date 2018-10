AMEC da garantías a estabilidad macro en la región

El secretario de Economía (SE), Ildefonso Guajardo, aseguró que la creación de un Comité Macroeconómico en el Acuerdo México, Estados Unidos y Canadá (AMEC), para evitar la manipulación del tipo de cambio, no implica para el país compromisos rígidos, por el contrario, traerá una mejor coordinación en materia de políticas fiscal y monetaria.

Durante el lanzamiento del programa El Buen Fin 2018, que se realizará del 16 al 19 de noviembre, el funcionario dijo que la integración de ese Comité como parte del Capítulo de Política Macroeconómica y Tipo de Cambio, tendrá una función de cooperación entre los países en política monetaria.

“ La mayor parte de los mecanismos son de cooperación y coordinación Ildefonso Guajardo, secretario de Economía

“Los mecanismos que están en el tratado todos son de cooperación, no son mecanismos que tengan algún tipo de compromisos rígidos. La mayor parte de los mecanismos son de cooperación y coordinación”, expuso Guajardo.

Mario Correa, economista en jefe de Scotiabank México, coincidió en que el Comité tiene el potencial de mejorar la coordinación de política económica entre los tres países, aunque en el caso de México, ya se tiene un tipo de cambio libre y en ese sentido, ese Capítulo no representa alguna restricción adicional.

“Tal vez está diseñado para que en el futuro, ante posibles cambios en otros países, no se pueda recurrir a la manipulación del tipo de cambio para buscar una competitividad artificial de la moneda, pero al final del día lo veo como algo positivo, porque tiene el potencial de compartir entre los países la forma en que la política macroeconómica influye en la región”, explicó el especialista.

El experto mencionó que “ojalá” ese Comité sea aprovechado para hacerle ver al gobierno de Estados Unidos que su política fiscal está siendo “demasiado” expansiva y puede generar complicaciones en el futuro para la región norteamericana.

Ernesto O’Farrill, presidente de Bursamétrica, señaló que el Comité solo hará recomendaciones “pero hasta ahí”, ya que un tratado comercial no puede atentar contra la autonomía de los bancos centrales, aunque queda la pregunta de si ese Comité podrá imponer criterios por arriba de los bancos que los tres países ya tienen.

“Ese Comité Macroeconómico no es más que una instancia consultiva, una instancia de opinión y no deberá estar por arriba de los bancos centrales. Detrás del asunto es que hay una ‘reglita’ que quizá Estados Unidos nos pueda aplicar y es que pueda llegar a declarar que un país está manipulando su moneda y eso le permita imponernos aranceles”, advirtió O’Farrill.

El Capítulo Política Macroeconómica y Tipo de Cambio del AMEC establece la creación del Comité Macroeconómico que tendrá como principal objetivo vigilar la política monetaria de los tres países para evitar la manipulación del tipo de cambio como una forma de obtener ventajas competitivas para el comercio de determinada nación.

El objetivo de este capítulo, según un resumen del acuerdo, es la cooperación entre las partes sobre las políticas macroeconómicas y de tipo de cambio, para robustecer su capacidad para mantener la estabilidad macroeconómica y contribuir al crecimiento sostenido, así como a la atracción de inversiones en América del Norte.

Senado tiene la última palabra

Durante el evento, Guajardo sostuvo que el Senado de la República sólo puede decidir si el reciente acuerdo comercial trilateral se aprueba o no, sin embargo, los legisladores no tienen facultades para cambiar cláusulas o detalles de este acuerdo.

“La negociación la hace el ejecutivo, el Senado de la República decide si lo aprueba o no lo aprueba. No hay cambios, es aprobarlo o no aprobarlo”, aseguró el funcionario a El Financiero tras la presentación de El Buen Fin 2018.

Guajardo declinó comentar sobre la revisión que actualmente realiza el órgano legislativo al acuerdo comercial. “La negociación es del Ejecutivo, por eso se presenta como un paquete”, dijo.

Con información de Diana Nava*