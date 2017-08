Afore Móvil, la app para migrantes, trabajadores independientes y ahorradores

El gobierno federal lanzó la nueva aplicación Afore Móvil para que trabajadores independientes, migrantes y trabajadores en activo tomen el control de su ahorro para el retiro desde su smartphone.



La app está dirigida a todos los trabajadores independientes o por cuenta propia que nunca han cotizado en seguridad social y que quieren comenzar su ahorro para el retiro y para los migrantes en Estados Unidos o cualquier otro país que cuando estuvieron en México tuvieron un empleo formal.



Asimismo, puede ser utilizada por trabajadores formales en activo que cotizan en IMSS o ISSSTE, quienes pueden hacer uso de la app si desconocen en qué Afore están ahorrando o si desean realizar aportaciones de manera voluntaria a su cuenta.



El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, dijo durante el lanzamiento que con Afore Móvil todos los trabajadores que nunca han tenido una cuenta de este tipo pueden comenzar el ahorro desde el lugar donde se encuentren, de igual forma los mexicanos que estén en el exterior.



"Se puede hacer desde el exterior, así como nos lo platicaron en el testimonio que se había abierto la cuenta desde la oficina de la psicoterapia, o desde la oficina de la futura arquitecta, 11 millones de mexicanos que viven fuera pueden abrir su cuenta y hacer ahorro voluntario", expuso.



En el caso de los trabajadores formales en activo, dijo que la importancia de la app radica en qué hay trabajadores asalariados formales que cotizan al IMSS o ISSSTE pero no saben en qué Afore están ahorrando.



"Seis de cada diez asalariados no saben que tener seguridad social implica acceso al Sistema de Ahorro para el Retiro, seis de cada 10 asalariados no saben cómo están ahorrando para su retiro, no saben qué Afore tiene su dinero, no saben cómo pueden ahorrar más en esa Afore, no saben cuál es su saldo y no tiene a la mano un instrumento, en consecuencia, que le permita planear para hacerle frente a esa posibilidad", dijo Meade.



De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Afore Móvil se espera llegar, principalmente, a 12 millones de trabajadores independientes y 18 millones de cuentapropistas como médicos, contadores, abogados, carpinteros, peluqueros, tenderos y trabajadores en general que pagan impuestos por ser independientes pero que no cotizan a la seguridad social.



Por separado, Carlos Ramírez, presidente de la Consar, indicó que el sistema de pensiones tiene 58 millones de ahorradores pero no tiene trabajadores independientes que son 5 de cada 10 trabajadores "porque era complicado abrir una cuenta Afore, había que ir a la sucursal a hacer el trámite y la Afore tenía que mandar un vendedor. Ahora será desde un smartphone".



En el caso de los migrantes en Estados Unidos, estimó que de los 11 millones de connacionales que viven en ese país, entre 30 y 40 por ciento de ellos sí tuvieron Afore porque estás nacieron hace 20 años y la migración más intensa que se dio fue en la década de 2000 a 2010; en los consulados la información que resulta es que las personas han abandonado su cuenta.



Las Afores que participan en la app son seis: Sura, Invercap, Inbursa, Afore XXI Banorte, Profuturo y PensionISSSTE, mientras que hubo cinco que no entraron de forma inicial: Afore Banamex, MetLife, Principal, Coppel y Azteca. De éstas, ya hay dos que levantaron la mano para integrarse que son Banamex y Azteca.



Ramírez dijo que no se puede saber cuánto va a incrementarse el ahorro o cuantos trabajadores se van a sumar, pero destacó que desde que se implementaron más facilidades para el ahorro voluntario a través de tiendas de conveniencia, se ha logrado cuadruplicar el ahorro voluntario.



"Hemos logrado pasar de 15 mil millones a los 50 mil millones que tenemos hoy en apenas 4 años cuando en 15 años se habían acumulado apenas 15 mil millones de pesos, entonces, el ritmo de crecimiento del ahorro voluntario iba bien antes de esto, estamos convencidos de que esta herramienta va darle un impulso adicional al ahorro voluntario", confió.