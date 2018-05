Acuerdo para TLCAN podría cerrarse en la segunda o tercera semana de mayo: Kalach

Es posible la materialización de un acuerdo en principio en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la ventana de oportunidad que ofrecen los calendarios políticos en la segunda semana de mayo, mencionó Moisés Kalach, director del consejo consultivo de negociaciones internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Esta ventana está abierta hoy y la ventana se cerrará por ahí de la segunda semana de mayo, y es una ventana que se alinea porque digamos que los calendarios de apoyo político están en estos tiempos … esa ventana dura un periodo… sí se puede cerrar en ese tiempo, no se podrá si no hay la voluntad de movimiento de estos temas (tóxicos) porque el sector privado mexicano simplemente no se puede mover en ciertos temas como estacionalidad y la cláusula sunset”, dijo Kalach en entrevista con El Financiero.

La segunda y la tercera semana de mayo, en la cual inician de nuevo las reuniones entre el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland; y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, también serán de suma importancia para las discusiones en materia de reglas de origen del sector automotor.

“México llegará el lunes o martes con una nueva propuesta (en reglas de origen de autos) a la mesa, es un tema que está evolucionando, lo cual me parece muy bueno porque de los temas llamados tóxicos, si nosotros analizamos el tema de la regla de origen de autos… tiene una relación técnica importante, las cadenas de abasto del acero y el aluminio están involucradas, el tema eléctrico está involucrado, las importaciones”, comenta Kalach.

La perspectiva que se refleja con los avances que se están teniendo en este y otros frentes, asegura el empresario, da un mensaje sólido con relación al desarrollo y el momento que están viviendo las negociaciones.

“Si tú ves ese cuadro en donde tienes casi entre 8 y 10 (capítulos que están por cerrar y que se sumarían a los 6 cerrados)… después ves que la regla de origen está constantemente evolucionando, se han estado reuniendo los equipos de los tres países y haciendo propuestas, y luego vemos que la otra parte es un tema de voluntades, esa foto nos dice que sí podríamos cerrar si hubiera la voluntad de hacerlo, entonces me parece que esto es un mensaje sólido”, considera.

Sin embargo, Kalach menciona que, de no darse un acuerdo con la calidad necesaria en los próximos días, las negociaciones seguirán adelante, “se nos complican los tiempos políticos, pero no se nos acaba el calendario”.