Acuacultura crece siete veces más que el PIB y se queda con ‘hambre’

Entre 2013 y 2016, el sector de acuacultura en México, que consiste en el cultivo de especies acuáticas, creció más de 16 por ciento al año en promedio, siete veces más que el Producto Interno Bruto en ese mismo periodo, pero se encuentra limitado por falta de oferta.



Además, importaciones desleales, ‘coyotes’ y virus obstaculizan que el crecimiento de la producción nacional sea mayor, aseguraron productores.



En 2016, se cosecharon en México un total de 387 mil 630 toneladas de especies acuícolas, las más producidas fueron el camarón, la tilapia, el ostión, la carpa, el atún y la trucha, cuando en 2012 se tuvo una producción de 253 mil 630 toneladas, lo que representa un aumento de 53 por ciento.



“He estado con productores acuícolas de Quintana Roo, Yucatán, de Campeche, y los tres estados tienen vendida toda su producción, pero no solamente vendida, por ejemplo, cadenas como Chedraui les compran actualmente 20 toneladas al año, pero ellos quieren comprar 40 o 50, pero no lo producen, no tienen la capacidad para abastecer toda la demanda que tiene esta tienda en particular”, alertó un funcionario de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).



De acuerdo con Cecilia Gómez, acuacultora de camarón y presidenta de la Sociedad Cooperativa de Producción Acuícola del Sur de Sinaloa, las importaciones desleales son el problema.



“Requerimos incentivos por parte del gobierno, pero, sobre todo, protección en el caso de importaciones desleales, que estamos teniendo por triangulaciones de productos de Ecuador o incluso asiáticos, que se dan por países centroamericanos con los cuales México tiene tratados comerciales”, advirtió Gómez.



Indicó que el año pasado recuperaron sus volúmenes de producción, pero el mercado interno se contrajo, y el precio se mantuvo alto para el consumidor, dinero que no siempre llega al productor, sino a los ‘coyotes’.



Por otra parte, explicó que el virus de la mancha blanca es otro de los factores que mermaron la producción al cierre del año pasado.



En contraste, Gonzalo Martínez, gerente administrativo del complejo acuícola TUPEZ y productor de tilapia, señaló que los apoyos que el gobierno ha dado al sector y las políticas públicas que buscan atacar a la obesidad han alentado el consumo de productos del mar, apoyando al crecimiento.



“Actualmente tenemos una capacidad de producción anual de entre mil 300 y mil 500 toneladas por año (15 veces más que su producción inicial). En el cultivo de tilapia, el reto es enorme, aunque el crecimiento que ha experimentado este sector en los últimos años ha sido extraordinario, todavía existe mucho por hacer”, dijo Martínez.