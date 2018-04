A este banco no le importa quién gane, pero que promueva la inversión y competencia

Para BBVA Bancomer no es preocupante quién resulte el ganador en las próximas elecciones del 1 de julio, sino que el presidente electo no mantenga políticas macroeconómicas prudentes y que no trabaje en mejorar el Estado de derecho y la seguridad, además de que no genere las condiciones económicas para que siga habiendo competencia, inversión y generación de empleo.

Eduardo Osuna, director general del grupo financiero, indicó también que hay preocupación por una eventual cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

“Es un mal mensaje a los inversionistas que han puesto dinero ahí. Nos preocuparía porque no se están respetando contratos ni se está respetando un proyecto que lleva muchos años, con una infraestructura que es clave para el desarrollo, ya que se tiene actualmente un aeropuerto saturado y eso limita que se siga creciendo”, manifestó Osuna.

En reunión con medios, explicó que pese al proceso electoral que se vive actualmente, que genera incertidumbre al igual que la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), en el sector financiero todavía se verán en este año ganancias históricas por parte de toda la banca mexicana, debido al bajo nivel de penetración financiera.

Crédito sigue en expansión

Osuna indicó que ha continuado el impulso al financiamiento de las familias, a través del otorgamiento de créditos de nómina, personales y de auto, que en conjunto registran un saldo seis por ciento superior al del año previo.

Destaca el crédito automotriz, que crece a tasas de ocho por ciento y que la facturación en tarjetas de crédito ha ido en aumento con un bajo nivel de morosidad, lo que muestra el aprendizaje sobre este instrumento financiero.