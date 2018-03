A 80 años de su fundación, Pemex reporta cifras similares a las de 1980

Petróleos Mexicanos (Pemex) cumplió 80 años de vida reportando cifras operativas similares a las que presentó hace más de tres décadas.

Su producción al cierre de 2017 fue de un millón 948 mil barriles diarios (mbd) es cercana a la que logró en mayo de 1980, con un millón 908 mil 296 barriles al día.

En la elaboración de petrolíferos no es distinto, específicamente gasolinas, no había registrado un nivel tan bajo desde 1979 cuando promedió 285 mil barriles diarios, es decir, 28 mil barriles menos a los 257 mil barriles del año pasado.

Por otra parte, las reservas 3P del país también se vieron afectadas al conseguir un total de 25 mil 858 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce), cifra que está por debajo de hace 40 años, concretamente en 1978, cuando habían alrededor de 40 mil 194 millones de barriles.

Las cifras mejoran ligeramente en materia de gas, dado que el retroceso sólo llega a 2006 cuando la producción se acerca a los cinco mil 68 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) obtenidos durante el 2017, es decir, poco más de una década atrás.

Arturo Carranza, asesor en energía del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), consideró que gran parte de los indicadores de Pemex actualmente son resultado de una multiplicidad de elementos, siendo el principal la falta y desacertada inversión en proyectos.

“En términos de montos no se ha invertido lo suficiente y no se ha invertido bien. Se ha visto que la inversión se reduce y no se invierte en los proyectos más redituables”, señaló.

A este panorama se agregó la caída de los precios del petróleo, que desde 2015 han flagelado a la petrolera y los constantes movimientos en la dirección de la misma. “Creo que la empresa debería manejarse más con criterios técnicos y no por criterios políticos”, aseveró.

Pablo Zárate, director de Pulso Energético, dijo que es necesario encontrar más yacimientos para revertir la caída en la producción nacional, hecho que no se logrará si no hay mayores inyecciones de dinero.

“Ya no hay expectativas de encontrar ‘supergigantes’ del tamaño de Cantarell, necesitamos mucha actividad y para ello debe de haber un volumen de inversión histórico”, comentó también en entrevista.

Como recomendación, el directivo señaló que “México tendría que incrementar un poco más del 60 por ciento su inversión en su punto máximo por 24 años”.