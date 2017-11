38 años después, un no economista es nominado para dirigir la Fed

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó este jueves al gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell, para dirigir la Fed.



En su mensaje, el presidente estadounidense aseguró que Powell era el indicado para reforzar la economía del país.



"(Powell) Es fuerte, es inteligente. Tiene experiencia para el cargo. Ha trabajado en bancos y tiene conocimiento sobre economía y política monetaria", aseguró.



Trump afirmó que Janet Yellen, quien lidera la Fed en la actualidad, realizó un trabajo excelente.



"Quisiera agradecer a Janet Yellen. Es una gran mujer, hizo un excelente trabajo, es una absoluta y espectacular persona”, destacó.



Tras su nominación, Powell dijo que se sentía honrado de tener la oportunidad de encabezar el Banco Central.



"Estoy muy honrado por esta oportunidad (…) Voy a seguir trabajando con la Reserva Federal para responder a los cambios del mercado", mencionó en un breve discurso.



Ahora, el Senado estadounidense deberá confirmarlo para ser el

sustituto de Yellen cuando concluya su mandato el 3 febrero de 2018. No se esperan complicaciones para su aval en el Congreso.



Powell se convertiría en el primer no economista en dirigir el Banco Central estadounidense desde 1979, cuando era dirigido por G. William Miller, quien también es abogado.



‘Jay’, como lo conocen en la Fed, tiene estudios en Política por la Universidad de Princeton y un doctorado en Leyes por la Universidad de Georgetown.



Yellen, de 71 años, podía haber sido nominada para un nuevo mandato de cuatro años, pero se convierte en la primera presidenta del Banco Central que no volverá a ser nombrada desde 1979, cuando el presidente Jimmy Carter reemplazó a Miller por Paul Volcker.



Bajo el mandato de Yellen, la Fed ha supervisado una expansión económica gradual y una caída en el desempleo a un mínimo de 16 años.



Le correspondería a Powell mantener ese crecimiento, con un presidente Trump que ha declarado su preferencia por un avance mucho más rápido del Producto Interno Bruto y con bajas tasas de interés.



Con Powell, Trump obtendría una combinación de un cambio en el liderazgo con la continuidad ofrecida por alguien que ha sido parte de la institución bajo el mandato de Yellen, quien logró mantener la economía y los mercados estables en los últimos años.



Si bien Powell ofrece continuidad, también es un perfil más cercano a Wall Street y dispuesto a discutir la relajación de la regulación a los bancos que se hizo más estricta tras la crisis de 2008.



Con información de Bloomberg.



