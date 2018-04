3 preguntas que lanza la IP a los candidatos presidenciales

Que los candidatos a la Presidencia definan su postura ante la apertura comercial, su política de comercio exterior y qué plantean hacer ante los retos que México enfrenta, es el llamado de los empresarios para evitar una vuelta atrás, que es un riesgo muy alto que se debe esquivar, según planteó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Hacemos un llamado para que los candidatos definan su posición frente a la apertura comercial, y expliquen qué plantean hacer frente a los distintos retos que enfrentamos, cuál es su política de comercio exterior y cómo se traducirá en empleo y crecimiento para el país y las personas. Necesitamos conocer con detalle los programas y propuestas con los que planean detonar la inversión y el empleo en el sector interno en las distintas regiones del país”, dijo durante conferencia de prensa.

Expuso que el sector privado quiere que los candidatos se comprometan a escuchar a la sociedad y por eso presentaron como primer paso la “Agenda México Mejor Futuro” con propuestas con objetivos definidos.

¿Qué quieren saber los empresarios de los aspirantes a la Presidencia?

1.- ¿Cuál es su posición frente a la apertura comercial, cuál es su política de comercio exterior y cómo se traducirá en empleo y crecimiento para el país y las personas.?

2.- ¿Cómo van a promover la libre empresa para garantizar certidumbre de las inversiones y ofrecer posibilidades de crecimiento para las Pymes?

3.- ¿Cómo lograr mayor transferencia de innovación y tecnología y atractividad para invertir?

Tras reiterar que la iniciativa privada está comprometida con un modelo económico abierto, consideró que hay que fortalecerlo de forma que las oportunidades sean generalizadas.

“Ese es el verdadero desarrollo de México y cualquier vuelta atrás es un riesgo muy alto que debemos evitar”, señaló.

Convencidos de la importancia de la diversificación de mercados y de la apertura comercial, el líder empresarial enfatizó que el libre comercio no está reñido con fortalecer el mercado interno y con empleo combatir la pobreza, siempre y cuando sea a través de la competencia y complementariedad con otras economías, “no con privilegios arancelarios o medidas proteccionistas como las que se están gestando en otros países con consecuencias negativas que ya vivimos en los setentas y ochentas”, señaló.

En el contexto de las campañas electorales de los aspirantes a la Presidencia del país, la máxima cúpula empresarial hizo un llamado a que se ganen la confianza del electorado con plataformas serias y acciones concretas.

“No se puede esperar credibilidad en la palabra cuando las propuestas no las respaldan porque los empresarios tenemos claro que la forma de crecer es elevando la productividad no inventando rendimientos que no son sustentables, ni privilegios fundados en la falta de competencia”, dijo.