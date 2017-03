ACAPULCO.- En México, cerca de un cuarto de los municipios del país no cuentan con infraestructura bancaria, resaltó el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé.



"Falta hacer más a para incluir a millones de mexicanos y miles de empresas al sistema financiero", mencionó, durante la inauguración de la 80 Convención Bancaria, celebrada en Acapulco.



Detalló que 24 por ciento de los municipios todavía no cuenta con infraestructura bancaria, como cajeros automáticos y terminales puntos de venta.



"La regulación mexicana ha generado condiciones para el crecimiento y la competencia y ha probado ser base para el buen desarrollo de nuestro sistema financiero", indicó.



Aunque el funcionario destacó los esfuerzos que se han hecho para aumentar la inclusión financiera de la población mexicana, reconoció que aún falta llegar a más ciudadanos.





COMBATE AL LAVADO DE DINERO

Si bien el sistema financiero mexicano está bien posicionado para enfrentar los desafíos internacionales, aún hay tarea por hacer en temas como prevención y combate al lavado de dinero y en inclusión financiera, señaló González Aguade.



Además de la incertidumbre macroeconómica internacional, un tema de especial atención es la seguridad del sistema bancario y la implementación de los estándares internacionales de lavado de dinero en el quehacer de las instituciones, expuso durante su intervención en la Inauguración de los trabajos de la 80 Convención Bancaria en el puerto de Acapulco.



Advirtió que la evolución de México en las evaluaciones por parte de organismos internacionales como el del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), “Nos obliga a asumir con plena responsabilidad el compromiso de no permitir un sistema financiero que permita la entrada de recursos de procedencia ilícita y en esto los bancos son la primera línea de defensa”, dijo.



Al respecto, consideró el avance que se ha hecho con las recientes reformas a la normatividad en esta materia para fortalecer la labor de la CNBV para la identificación de los clientes, conocimiento de los beneficiarios reales de los recursos y para la correcta ponderación de riesgos.



No obstante, advirtió que en los próximos resultados que arroje la evaluación de GAFI, seguramente habrá recomendaciones y mejores prácticas por implementarse que probablemente se traduzcan en cambios adicionales a la regulación.



“El compromiso compartido entre autoridades e instituciones deberá ser adoptar esta reforma plenamente teniendo presente que son las propias instituciones el primer frente para el combate y prevención de lavado de dinero. Sigamos trabajando en limpiar una percepción que nos hace daño como sector pero también como país”, apuntó.



Al aseverar que el país y su sistema financiero están bien posicionado frente a los desafíos internacionales y señalar avances en el tema de inclusión financiera a nivel nacional impulsada por la reforma financiera, reconoció que aún falta trabajar en un México incluyente, “hacer que la inclusión financiera se traduzca en mejor calidad de vida para los mexicanos y no sólo en mejores estadísticas”, señaló.