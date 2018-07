Yuri Cortez, el fotógrafo que fue aplastado por la euforia croata

COPA MUNDIAL RUSIA 2018

Este miércoles, en el partido de Croacia contra Inglaterra, además del triunfo de la primera, el otro protagonista del encuentro fue un fotógrafo salvadoreño llamado Yuri Cortez.

Cuando la selección croata festejó su segundo gol, a cargo de Mario Mandzukic, varios de los jugadores corrieron al extremo de la cancha donde se encontraban los fotógrafos y en su euforia por su inminente triunfo, aplastaron al fotógrafo, originario de El Salvador y enviado a Rusia por la agencia informativa AFP.

"De momento estaba tomando la foto cuando vinieron enfrente; cambié la cámara con el lente angular porque sabía que estaban muy cerca y comenzaron a empujarse entre ellos con los que venían a celebrar y entonces sentí cómo la silla se fue para abajo", relata Yuri en un video publicado por el diario Récord.

Como ya tenía su cámara lista con el lente gran angular, el fotógrafo explicó que "siempre estuvo tomando las fotos, les tomé fotos ahí encima mío".

Yuri admitió que el beso que le dio el croata Domagoj Vida sí le sorprendió, pero que era lógico porque ellos no sabían quién era él. "Después me preguntaron si me habían hecho daño y si estaba bien".

Récord señaló que aunque es salvadoreño, Cortez reside en México desde 2010 y ha cubierto Juegos Olímpicos, Mundiales y guerras en Medio Oriente.