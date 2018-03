Siguiente parada: la MLB

La temporada 2009 fue la última que Pedro Meré disputó como pelotero. Jugó 22 campañas –debutó en 1988, a los 18 años, con el Tecolotes de los Dos Laredos y se retiró a los 38 con el Petroleros de Minatitlán– en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Lo único que quería hacer al culminar su carrera era establecer una academia de beisbol infantil en su natal Veracruz.

146 Partidos en temporada regular.

“Crecí jugando beisbol en las calles, quería devolverle eso a los niños de Medellín de Bravo”, cuenta Meré. “Pero me ofrecieron jugar una temporada más en el Brujos de Los Tuxtlas de la Liga Invernal Veracruzana, en el que también fungí como mánager en algunos partidos. En mi temporada debut (2009) fui campeón y para 2010 me establecí definitivamente como manejador. Jamás me imaginé en ese puesto”.

El veracruzano ganó seis gallardetes con el Brujos (2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015), que lo convirtieron en el mánager más ganador de ese circuito invernal. Los títulos lo impulsaron a que fuera nombrado, en 2012, como el nuevo manejador del Rojos del Águila de Veracruz de la LMB. Su éxito se extendió en el circuito veraniego. Esta temporada se coronó campeón, en el que fue el último diploma de la desaparecida escuadra veracruzana.

El campeonato con el Rojos del Águila lo llevó a firmar con el Toros de Tijuana en 2017, con el que logró el primer título de la historia de la franquicia. En la Liga Mexicana del Pacífico se desempeña como el timonel del Águilas de Mexicali, escuadra que logró el curso pasado concluir con la mejor marca en la temporada regular (42-26).

100 Victorias.

“Tuve la fortuna de que las directivas en los equipos en los que he estado me han dado la libertad de contratar a los jugadores que quiero. Otro factor importante es mi apertura con los peloteros. Soy muy cercano a ellos, porque la mayoría de mi vida fui jugador. Sé cuándo es el momento adecuado para conversar o cuándo quedarme en el dugout (la banca del equipo) y que ellos salgan del mal momento en que se encuentran”, señala.

Meré reconoce que en poco menos de ocho años como mánager ha sido más exitoso en comparación a sus 22 temporadas como pelotero. Menciona que sus sueños son refrendar el título con el Toros y en un futuro cercano tener una oportunidad como entrenador en las Grandes Ligas. “Sé que mi trabajo hará eco en la MLB y que si toco puertas pronto podré concretar esa meta”.