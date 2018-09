Real Madrid y Atlético empatan 0-0 en derbi madrileño

El Real Madrid desperdició la oportunidad de ponerse dos puntos por delante del Barcelona en la cima de la liga española de fútbol al empatar el sábado 0-0 en casa con el Atlético de Madrid, en un derbi en el que los jugadores más destacados fueron los porteros.

El belga Thibaut Courtois realizó dos atajadas excepcionales en la primera mitad para impedirle a Antoine Griezmann y Diego Costa la apertura de la cuenta para el Atlético. Por su parte, Jan Oblak salvó a los visitantes con dos paradas a sangre fría tras el descanso para negarle el gol a Marco Asensio y Dani Carvajal.

"Creo que no es fácil venir a este estadio. Por el primer tiempo, me voy con un sabor amargo; en el segundo menos porque fue más equilibrado. Al final el empate es justo. Es una pena no haber ganado hoy", dijo el técnico del Atlético, Diego Simeone, en rueda de prensa.

Con el empate, el Real Madrid es líder de La Liga junto al Barcelona con 14 puntos en siete partidos. Más temprano, el equipo catalán ​​empató 1-1 en casa ante el Athletic de Bilbao y sumó su tercer partido sin ganar en el torneo, en un partido en que Lionel Messi y Sergio Busquets comenzaron en el banco de suplentes.

Muir salva al Barsa

El suplente Munir El Haddadi evitó la primera derrota del Barça en casa en más de dos años al anotar el gol del empate a los 84 minutos tras un centro de Messi.

Óscar de Marcos había puesto en ventaja a los dirigidos por el argentino Eduardo Berizzo en el minuto 41 con un toque a quemarropa que hizo estéril la resistencia del portero azulgrana Marc-André ter Stegen.

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, dijo que Messi y Busquets necesitaban descansar para enfrentar un cargado calendario, pensando en que el Barça visitará al Tottenham Hotspur por la Liga de Campeones la próxima semana.

"Tengo que pensar en los partidos que tenemos por delante y tenemos cuatro juegos en espacio de 10 días", dijo Valverde en una conferencia de prensa.

"Sé que fue una decisión arriesgada, pero si hubiera salido bien nadie me hubiera preguntado al respecto. Cuando tomo una decisión como esta pienso en los intereses del equipo y del club", agregó.

El Atlético se ubica en el cuarto lugar con 12 puntos, mientras que el Sevilla trepó al tercer puesto con 13 unidades tras vencer 3-1 al Eibar con un doblete del argentino Éver Banega.