Osorio aún sueña con dirigir a Colombia

El entrenador de Paraguay, Juan Carlos Osorio, dijo este martes que pese al respeto que siente por el futbol "guaraní" sigue teniendo como sueño dirigir a su Colombia natal, en medio del debate sobre su permanencia en el cargo que asumió hace menos de un mes.

Osorio divulgó su primera nómina de convocados de la selección "albirroja" para un entrenamiento durante la fecha FIFA de octubre, en la que Paraguay no concretó amistosos.

El DT fue consultado sobre una reciente polémica en el país por la posibilidad de una cláusula en su contrato que contemple una salida prematura ante un acuerdo con el equipo "cafetero", que actualmente se encuentra sin entrenador.

"Valoro profundamente y genuinamente lo que es el fútbol paraguayo y no es casualidad que esté acá, pero no puedo negar que como colombiano la ilusión, no de ahora, el sueño, no de ahora, el objetivo, no de ahora sino de toda mi vida ha sido algún día dirigir a la selección de Colombia", dijo Osorio.

"Entonces no lo puedo negar pero aquí estoy, dando el 100 por ciento y ojalá el de arriba me marque el camino y me diga dónde debemos estar. Mientras tanto estoy acá, me dedico acá", agregó.

Osorio asumió como estratega a comienzos de setiembre con el desafío de conducir a Paraguay durante la Copa América 2019 y la eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar 2022.

Este martes, el DT convocó a 27 jugadores que militan en clubes del exterior, quienes trabajarán durante una semana en Paraguay como parte del proceso de preparación para los compromisos de la selección en noviembre.

"Decidimos usar esta convocatoria para trabajar (...) seguramente para noviembre tendremos dos rivales de alto nivel y ahí tendremos claro el mejor equipo y la mejor estrategia", dijo Osorio.

El colombiano dirigió durante casi tres años al Tri, al que condujo hasta octavos de final del Mundial de Rusia 2018.