Llega el 'Día D' para Paola Pliego

El consejo directivo de la Federación Mexicana de Esgrima (FME) –encabezado por el presidente Jorge Castro Rea– quedará fuera de funciones siempre y cuando la Comisión de Apelación y Arbitraje Deportivo (CAAD) la acuse desacato, un dictamen que se dará a conocer mañana, según Luis Fernando Jiménez, abogado de la Asociación Queretana. El organismo estatal le ganó, en noviembre pasado, un litigio a Castro Rea, en el que se declaró la ilegalidad de su elección a la presidencia de la FME.

Jiménez dice que sostuvo reuniones con directivos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) –de los quienes prefirió no revelar los nombres–, los cuales le garantizaron que el organismo gubernamental respaldará el desacato y desconocerán a Castro Rea en el cargo que actualmente ocupa.

El desacato obligará que la FME realice elecciones para designar un nuevo consejo directivo en un lapso no menor a 100 días, según sus estatutos. Lo anterior le beneficiaría a la esgrimista Paola Pliego, quien es víctima de un bloqueo por parte de Castro Rea y su consejo directivo, quienes no la han inscrito a varias competencias internacionales. La última: la Copa del Mundo que se realizó el fin de semana pasado en Atenas, Grecia.

“Sólo espero que el desacato y un nuevo consejo directivo de la FME me permita competir nuevamente”, dice Pliego en entrevista. “La Copa del Mundo de Atenas fue el cuarto evento que me he perdido desde que este conflicto estalló. También descendí dos lugares en el ranking mundial (del 24 al 26)”.

La Asociación Queretana –presidida por Eduardo Lara y de la que Pliego forma parte– desconoció a Castro Rea como presidente de la FME y le pidió en reiteradas ocasiones mediante cartas al presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla, que intercediera para inscribir a la esgrimista a las competencias internacionales. Nunca lo hizo porque –según Padilla– el organismo que preside no tiene las facultades para inscribir atletas en esos torneos.

La Federación Internacional de Esgrima y la Confederación Panamericana publicaron escritos –de las cuales El Financiero tiene copia–, en los que especifican que el COM sí puede inscribir a Pliego en esos torneos, porque dan puntos para calificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es decir, entran en el ciclo olímpico.

“Padilla me hizo una promesa de que si le daba un elemento jurídico para desconocer a Castro Rea de la FME lo haría. Se lo puse en su escritorio y no cumplió”, cuenta Jiménez.

El abogado dice que el COM es una autoridad que puede ampararse, por lo que le abrirán un procedimiento –una vez que el CAAD dictamine el desacato de Castro Rea– ante un Juzgado de Distrito para exigirle que cumpla con sus obligaciones.

“La situación de Pliego mejorará una vez que se aparte al consejo directivo que domina actualmente la FME. Los trámites para inscribirla a las competencias los tendrá que hacer un organismo superior en lo que se elige un nuevo consejo administrativo. Es decir, la Federación Internacional determinará qué organismo sería el encargado de hacer los trámites que podría ser el COM o la Confederación Panamericana”, señala Lara.