Ibargüen sueña con récord mundial de triple salto antes de su retiro

La colombiana Caterine Ibargüen, elegida como la mejor atleta del 2018 por la IAAF, admitió este lunes que su mayor reto es imponer un récord mundial en la prueba de triple salto, mientras avanza en su preparación con miras a ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ibargüen, reina absoluta de las pruebas de salto largo y triple salto en la Liga Diamante con ocho victorias durante el año, ganó la presea dorada en los Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

"Creo que la visualización mía va a estar hasta Tokio 2020 que es mi compromiso con mi país, con el Comité Olímpico, el compromiso conmigo misma", dijo la atleta de 34 años en una conferencia de prensa en Bogotá.

La deportista admitió que no esperaba ser elegida como la atleta del año por el alto nivel de sus competidoras y sostuvo que en 2018 logró alcanzar las metas que se propuso.

"Mi gran reto y lo que me va decir a mí que soy la mejor del mundo, es el récord. Cada año esa es mi barrera, cada año me levanto con esas ganas de conseguir el récord del mundo, pero no puedo ser egoísta, este 2018 me dio cosas muy positivas, muy grandes", declaró. "El 2018 lo catalogo como un año de retos cumplidos, como un año de un sueño realizado", agregó.

El récord del mundo vigente desde 1995 es de la ucraniana Inessa Kravets con 15.50 metros y el olímpico de la camerunesa Francoise Mbango Etone con 15.39 metros desde 2008.

Ibargüen, con una marca personal de 15.31 metros conseguida el 2014 en Mónaco, dijo que el próximo año participará en el circuito de la Liga Diamante, en los Juegos Panamericanos y en el Campeonato Mundial de Doha