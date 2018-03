Francisco Gabriel de Anda, nuevo director deportivo de las Chivas

El exfutbolista Francisco Gabriel de Anda fue presentado este jueves como nuevo director deportivo de las Chivas, que cubrieron al fin un puesto vacante desde hace más de un año.

De Anda, quien fue jugador de la selección mexicana en el Mundial de 2002, ocupó un cargo directivo similar con Pachuca (2008-10) y con León (2010-11). Durante los últimos años, había laborado como analista para la cadena ESPN.

"Gracias por la invitación a este proyecto, desde la primera entrevista que tuvimos, me entusiasmó", dijo De Anda en su presentación, durante la que no aceptó preguntas. "Chivas no es solamente un equipo de fútbol, es un fenómeno social con una gran responsabilidad".

De Anda ocupará el cargo que se quedó vacante con la salida de Mariano Varela en febrero del año pasado. Desde la salida de Varela, el entrenador argentino Matías Almeyda había asumido algunas de las funciones que ahora realizará De Anda.

Almeyda, quien el año pasado le dio al Guadalajara el duodécimo cetro de su historia, se opuso públicamente a la llegada de un director deportivo y en su lugar había propuesto la llegada del exjugador Benjamín Galindo como su asesor.

El "Pelado" Almeyda estuvo presente en la presentación del nuevo director deportivo pero no emitió comentarios.

Tras conseguir el título en el Clausura 2016, Chivas apenas ha ganado seis de 28 encuentros del torneo local. Actualmente se ubica 15to de la tabla y en riesgo de quedarse fuera de la liguilla por segunda temporada en fila.

"Me da mucho gusto darle la bienvenida a Chivas, en este momento que necesitábamos soporte y vamos a hacer de Chivas lo que siempre habíamos soñado, tener el mejor equipo de México y, después, del mundo", dijo el dueño del club, Jorge Vergara.

Chivas había anunciado que de Anda supervisará no sólo el primer equipo sino todas las áreas de fútbol, incluidas las inferiores, el equipo de mujeres, así como el departamento médico y el de prensa.