Fractura pone 'en jaque' la carrera de Del Potro

Juan Martín Del Potro, número cuatro del ranking mundial, anunció a través de un comunicado que sufrió una fractura en la rótula de la pierna derecha, producto de un golpe durante el torneo de Masters de Shanghái, al tropezarse durante el encuentro del jueves pasado contra Borna Coric.

“Es un momento muy difícil. Siento mucha tristeza, es un golpe duro que me deja sin fuerzas anímicamente. Se me hace muy difícil volver a estar en recuperación, no lo esperaba”, expresó el argentino, quien momentáneamente utiliza una férula en la zona mientras realiza el reposo indicado por los médicos.

El anuncio marca un nuevo capítulo en la serie de lesiones que ha debido soportar Del Potro, cuya carrera quedó en vilo por cuatro cirugías de muñeca -tres en la izquierda- entre 2014 y 2015.

Según el comunicado entregado por su equipo, el tenista de 30 años utiliza una férula en la zona mientras realiza el reposo indicado por los médicos.

Sin embargo, por el tipo de lesión, el argentino puede perderse el resto de la temporada, incluido el Masters de Londres que comenzará el 11 de noviembre y donde participarán los ocho mejores del año, indicó a Reuters una fuente del equipo del tenista.