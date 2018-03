Este es el 'himno' del Mundial cantado por Maluma y Jason Derulo

No es ‘Felices los 4’ sino Colors, el himno para la Copa Mundial 2018 y que es cantado por Maluma y Jason Derulo.

La canción fue presentada este jueves por Coca-Cola, uno de los principales patrocinadores del evento deportivo que se realizará del 14 de junio al 15 de julio en Rusia.

La versión en español es interpretada por el colombiano, mientras que la inversión en inglés es cantada por el estadounidense Jason Derulo.

Coca-Cola indicó que eligió a Maluma para cantar este himno por su popularidad en Latinoamérica y porque representa la pasión por la música y el deporte, además de que es un referente entre los millennials y es cercano a sus fans.

Durante el lanzamiento del himno este miércoles en Miami, el cantante indicó que le gusta el futbol y durante un tiempo de su vida buscó ser jugador profesional, por lo que al momento en el que le pidieron cantar el himno quedó muy impresionado.

“Me infarté por cuatro segundos, después me desperté, brinqué de la alegría porque siempre soñé con ir a un Mundial, cuando jugaba futbol era uno de mis grandes sueños o el sueño más anhelado y luego por cosas de la vida, me metí a un estudio y empecé a grabar las canciones que yo había compuesto, ahí fue donde decirle adiós al futbol”, indicó.

El cantante de éxitos como ‘Corazón’ y ‘Cuatro babys’ señaló que Colors, no es la primera canción en la que trabaja con Derulo en una canción y que, incluso, ya han hecho una composición juntos que aún no sale al mercado.

Maluma indicó que recibió la canción en inglés y él tuvo que traducirla, además de hacer arreglos musicales con ritmos americanos, latinos y africanos.

“La traducción fue complicada porque hay que hablar en un lenguaje universal, hay que decir palabras que en el mundo entero la puedan cantar, sin embargo, el reto más grande era hacer algo totalmente contrario a Jason Derulo, él es un cantante de pop y yo quería no suicidar la canción sino darle ese toque de Maluma, ese toque latino”, indicó.

Maluma agregó que en la versión que él hizo también destaca la igualdad.

“Por eso la canción se llama Colors, que no importa de dónde seamos, no importa raza, color, forma, la canción es muy bonita porque habla de la igualdad de los seres humanos y de alguna forma eso es lo que falta en el mundo entero, la compasión y la canción tiene ese mensaje, de ser compasivos, de entender al otro que no es igual a ti”, detalló.

El cantante de 24 años, que ha participado también en otros eventos internacionales como el desfile de Dolce & Gabbana en Milán, indica que con Colors busca llegar al mercado asiático.