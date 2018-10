El VAR se estrena en la Liga MX, ¿qué podemos esperar?

La jornada 13 del Apertura 2018 tendrá un ingrediente inédito para el futbol mexicano: la tecnología del VAR.

Con su llegada surgen los cuestionamientos sobre si se trata de una tecnología que beneficiará al futbol mexicano o si se trata de una herramienta que generará mayor polémica derivado de ejemplos recientes en otras ligas del mundo.

Armando Archundia fue árbitro profesional en el balompié mexicano y acudió a dos Copas del Mundo como silbante con gafete de la FIFA. Para él, la evolución natural del deporte y la adopción de tecnología en el país es natural, con expectativas positivas al respecto.

“El deporte a nivel mundial está cambiando y en México es bueno que pase lo mismo, es bueno estar a la vanguardia”, dijo en entrevista para El Financiero el silbante en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

“Es tecnología que va a ayudar a los árbitros en esas jugadas en las que por la velocidad con la que transcurren y por el ángulo en el que está posicionado el silbante, es imposible apreciarlas en primera instancia para el ojo humano”, agregó.

El videoarbitraje llega a la Liga MX y los silbantes del país han recibido capacitación referente a dicho sistema de videoarbitraje desde el 10 de septiembre y hasta el 4 de octubre.

“Para la Federación Mexicana de Fútbol es motivo de gran satisfacción estar tan avanzados en el proceso de certificación del VAR que consiste en la integración de dos elementos al cuerpo arbitral: el VAR y el AVAR", dijo en una conferencia de prensa la directora de comunicación e imagen de la Femexfut, Beatriz Ramos.

Con el AVAR se refería al asistente en la sala de video para la revisión de jugadas.

Archundia consideró que pese a que dotará de precisión a los colegiados, prevé que el VAR genere polémica eventualmente conforme avancen las jornadas y se ponga a prueba.

“Polémica va a haber, pero vamos a esperar que se implemente, que se ponga a prueba y podremos sacar más conclusiones”, dijo.

Explicó que es importante considerar al VAR como un apoyo para los árbitros y no como una herramienta que hará todo. Señaló que en México esta tecnología será usada para 4 aspectos en particular: jugadas que ameriten expulsión, penales y goles, identidad errónea (cuando se castigue a un jugador equivocadamente) e incidentes no vistos por el juez central.

El uso de dicha tecnología en otras partes del continente ya ha traído sus primeras polémicas. El 26 de septiembre y tras una apelación del club brasileño Cruzeiro, la Conmebol anuló una expulsión al defensor Dedé.

El jugador carioca había sido expulsado en un partido de la Copa Libertadores tras un choque con el arquero del club argentino Boca Juniors en los Cuartos de Final del certamen. La expulsión se dio luego de que el silbante paraguayo Eber Aquino consultó al VAR. La confederación brasileña de futbol pidió una investigación por lo que consideró una expulsión injusta y finalmente quedó anulada.

En Europa también ha recibido críticas. Uno de los casos más recientes es el que se presentó en un partido entre Rennes y Toulouse en la Ligue One de Francia, en el que el VAR supuestamente dejó de funcionar.

“El cuarto árbitro se me acercó 10 minutos antes del medio tiempo para decirme que no estaba funcionando”, declaró el técnico de Toulouse, Alain Casanova. “Tenía un problema, sencillamente”. Lo anterior lo señaló con respecto a un penalti marcado en contra de su equipo.

Otros personajes como el Director Técnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, han recibido bien a la tecnología de videoarbitraje.

"No voy a juzgar las opiniones de otros, yo creo que el VAR ayuda a dar luz a las jugadas dudosas. No existe la perfección pero creo que es un sistema que mejora", dijo en conferencia de prensa luego de una jornada en la que se tomaron una serie de decisiones polémicas en la Liga Espaola con la ayuda de dicha tecnología.

En México fueron realizadas diversas pruebas en la categoría Sub 20 desde la sexta fecha, y de acuerdo con Arturo Brizio, presidente de la comisión de arbitraje, el VAR está listo para su implementación.

“Todo lo que se tenía que poner a punto ya lo logramos, estamos fascinados por eso”, dijo Brizio a la agencia AP. “Esto es una nueva forma de jugar al fútbol, ayudará a no perder tanto tiempo; no se trata de que el VAR arbitre el partido porque la máxima autoridad sigue siendo el árbitro central, con la ventaja que tenemos un salvavidas”.

Dependiendo de los resultados que arroje en el país, el futbol mexicano podría obtener la certificación de la FIFA y la IFAB (International Football Association Board). El inglés David Elleray, director técnico del organismo, estará supervisando las primeras semanas de su uso para definir si la certificación es otorgada.

“Yo veo la certificación muy cerca”, agregó Brizio. “Elleray no viene hacer un examen porque él ya sabe lo que estamos haciendo, es la persona más importante para el VAR en el mundo y esperamos que nos dé la certificación”.

En el caso de México se utilizarán 16 cámaras como parte del sistema de videoarbitraje asistido como funciona en ligas como Alemania, España, Italia, Holanda y Bélgica. En el continente americano funciona en Estados Unidos y en Brasil.

El VAR se estrenará este viernes 19 de octubre en el duelo Atlas vs Veracruz que se disputará en el Estadio Jalisco.

Con información de Reuters y AP*