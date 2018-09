El 'Piojo' Herrera choca su Tesla, tras distraerse por entrevista

¡Chin... tu ma...!, dijo el Miguel 'El Piojo' Herrera mientras se llevaba las manos a la cabeza, luego de golpear la parte frontal de su auto Tesla.

El Director Técnico del América salía a bordo de su auto de lujo tras el entrenamiento del equipo realizado en la escuela matriz del América, en Coapa, cuando los reporteros se le acercaron para preguntarle sobre Diego Lainez, quien fuera descartado para el clásico ante Chivas .

Apenas el martes, Las Águilas fueron eliminadas de la Copa MX por FC Juárez en el estadio Azteca.

"No, no voy a dar entrevistas, no me pregunten porque no voy a dar entrevistas, disculpen", indicó mientras movía el volante, pero enfocando poco la mirada a los espejos y más hacia los reporteros.

"Lainez está en proceso, vamos a ver qué tal se muestra mañana, si va a estar considerado", señaló y luego chocó su unidad, de la cual se observó que se dañó la salpicadera.

Entre gritos de 'con el clásico te compras una nueva', Herrera revisaba su auto, visiblemente molesto, para después retirarse sin poder hacer nada más y con un golpe cerca de la salpicadera del auto.

Pero Herrera no fue el único, Diego también salió a bordo de su Mini Cooper, con los vidrios arriba para evitar las preguntas, pero lo que no pudo evitar fue dar un banquetazo ligero a su auto, aunque a diferencia de Herrera, no se bajó, corrigió la trayectoria de su auto y siguió su ruta.

Los aficionados que presenciaron ambos choques hicieron viral los videos en redes sociales.