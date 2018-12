Cruz Azul no olvida la autocrítica

Días después de la dolorosa derrota ante América en la final del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, el entrenador de Cruz Azul, Pedro Caixinha, dio la cara por el equipo.

“Yo siempre asumo toda la responsabilidad, tenemos un grupo de trabajo que siempre ha dado todo”, expresó el portugués. “Ya sea por falta de actitud, porque a lo mejor no llegué lo suficientemente, si son errores individuales, de planteamiento, también lo asumo. La responsabilidad máxima es mía y no tengo problema en decirlo de manera frontal”.

Sin embargo, para la reanudación de los entrenamientos de La Máquina, el próximo 27 de diciembre, mandó un mensaje claro tanto a los jugadores que permanezcan como a los refuerzos del plantel.

“El que no sepa estar en esta gran institución y no respete y no sea competitivo aquí adentro, no respete la competitividad que estás generando para que el club pueda crecer y ser más fuerte, no tiene cabida en esta plantilla”, destacó.

A su vez, el director deportivo, Ricardo Peláez, descartó que Cruz Azul haya tenido problemas de mentalidad durante la final y que más allá de un bajón sicológico simplemente fue un altibajo, como sucedió a lo largo del semestre.